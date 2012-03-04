5 کاندیدا از شهر تهران به مجلس راه یافتند/ رقابت 50 کاندیدا در دور دوم

به گزارش خبرنگار مهر، سید صولت مرتضوی رئیس ستاد انتخابات کشور در نشست خبری با خبرنگاران نتایج آرای ماخوذه از 3811 شعبه در شهر تهران از مجموع 2.205.152 آرای ماخوذه که تعداد 1.999.474 رای آن صحیح می باشد را اعلام و گفت: تعداد 5 نفر از کاندیداهای نمایندگی شهر تهران در مرحله اول حائز اکثریت آرا شده و به مجلس شورای اسلامی راه یافته اند.

وی افزود: غلامعلی حداد عادل با 1.096.744 رای ، سید علیرضا مرندی با 692.617 ، سید محمد حسن ابوترابی فرد با 677.720 ، مرتضی آقاتهرانی با 676.142 و سید مسعود میرکاظمی با 574.049 رای حائز اکثریت آرا شده و به مجلس شورای اسلامی راه یافته اند.

وی همچنین اسامی 50 نفر از منتخبان دیگر که به دور دوم انتخابات در شهر تهران راه یافته اند را اعلام کرد که متعاقبا اعلام خواهد شد.