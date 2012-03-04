سایپا گام اول را محکم برداشت

فرهاد نفرزاده سرمربی تیم والیبال سایپای البرز پس از پیروزی مقابل شهرداری ارومیه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این دیدار از حساسیت بالایی برخوردار بود مرحله پلی آف همیشه برای هر تیمی بازیهای سختی بوده است ولی در دیدار امروز ما بازی قابل قبولی را به نمایش گذاشتیم و خوشحال هستم که گام اول را محکم برداشتیم و حالا با یک روحیه بالا به استقبال دیدار برگشت می رویم.

وی در ادامه در خصوص حریف خود گفت: شهرداری از تیم های خوب لیگ برتر است و امروز بازی تماشاگر پسندی را به نمایش گذاشت نتیجه بازی نشان می دهد که آنها هم مثل سایپا شانس زیادی برای پیروزی داشتند ولی در گیم پنجم ما حاکم میدان شدیم و در نهایت در مقابل ارومیه به برتری رسیدیم.

نفرزاده در پایان در خصوص اعتراض بازیکنان سایپا به عملکرد داور این دیدار یادآور شد: اشتباه داوری همیشه وجود دارد نباید به داوراعتراض می کردیم در این فصل اشتباهات داوری بسیار کم بوده که این نشان می دهد که داوری در ایران در حال پیشرفت است.