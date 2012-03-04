رونمایی از کتاب "پرواز فرشته ها" در اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب پرواز فرشته ها تالیف عظیم دشتی حاوی زندگی نامه شهدای زن استان اردبیل و نقش زنان ایرانی در 8 سال دفاع مقدس، نقش زنان در صدراسلام وجهان اسلام است.

در این مراسم مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه حضرت عباس(ع) استان عنوان کرد: افتخارات جوانان و نوجوانان در دوران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس باید به بهترین وجه و با استفاده از ابزارهای قوی هنری وتفکر بسیجی به نسل امروز منتقل شود.

حجت الاسلام کاملی فرد تصریج کرد: زنان ایرانی با ترغیب وتشویق رزمندگان و سرپرستی از خانه و فرزندان با صبر و استقامت در ستادهای پشتیبانی جنگ نیز فعالانه حضور داشتند.

وی از زنان استان خواست با مطالعه زندگینامه زنان ایثارگر در حفظ ارزشهای اسلامی و ایرانی در نهاد خانواده و جامعه نقش ایفا کنند.



