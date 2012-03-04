۱۴ اسفند ۱۳۹۰، ۲۰:۴۳

عبدالله الاشعل:

حاکمیت مصر ناقص است / لزوم بازنگری در روابط با آمریکا

یکی از نامزدهای ریاست جمهوری مصر با انتقاد از آزادی متهمان به دریافت کمک غیرقانونی از آمریکا، بر ضرورت بازنگری در روابط قاهره و واشنگتن تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، "عبدالله الاشعل" گفت : مصر در زمان مبارک همپیمان اسرائیل بود و سیاست خارجی صحیحی نداشت.

وی ضمن استقبال از پیروزی گروه اخوان المسلمین مصر در انتخابات پارلمانی مصر اظهار داشت : ما باید به جریانهای اسلامی فرصت بدهیم.

الاشعل بیان کرد: اجازه خروج به افرادی که در موضوع دریافت غیرقانونی پول از خارج دخالت داشته اند نشانه این است که حاکمیت مصر کامل نیست.

وی بیان کرد: در روابط مصر و آمریکا پس از رژیم مبارک باید بازنگری شود، زیرا حاکمیت مصر همانند زمان مصر ناقص است.

کد مطلب 1551649

