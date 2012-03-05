اختراع علمی رئیس دانشگاه آزاد شاهرود تایید شد

سید حسین بدیعی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با استناد به مصوبه بیست و پنجمین جلسه شورای راهبردی ثبت نوآوری های علمی، فنی و هنری دانشگاه آزاد اسلامی، اختراع اینجانب و 4 تن از همکارانم به نامهای فاطمه میرجلیل، شهرزاد محسنی، اسماعیل صلاحی و ایمان مباشر با عنوان "استفاده از ضایعات شیشه ای در تولید کاشی کف و صرفه جویی در انرژی تولید" مورد تایید علمی قرار گرفت.

وی تصریح کرد: این تاییدیه از سوی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی به واحد دانشگاهی شاهرود ارسال شده است.

پیش از این نیز بدیعی چند اختراع دیگر را به ثبت رسانده و از وی مقالات متعددی هم در سطوح بین المللی (ISI) ، ملی و داخلی و همچنین طرحهای پژوهشی به ثبت رسیده است.

وی در سال 77 نیز به عنوان استاد نمونه در واحد دانشگاهی میبد یزد برگزیده شد.

بدیعی هم اکنون غیر از عهده دار بودن عنوان ریاست دانشگاه آزاد واحد شاهرود به عنوان دانشیار گروه مهندسی مواد در این واحد دانشگاهی مشغول به تدریس می باشد.