به گزارش خبرنگار مهر، فریده شجاعی در پایان نشست ویژه هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال که عصر امروز یکشنبه در محل فدراسیون فوتبال برگزار شد ضمن بیان مطلب فوق گفت: اینکه من در فهرست هر سه کاندیدای ریاست فدراسیون به عنوان نایب رئیس سوم و مسئول کمیته بانوان انتخاب شدم، دلیل نمی‌شود که خود را انتخاب شده بدانم چرا که اعضای مجمع در نهایت باید فرد مورد نظر را تائید کنند.

وی در ادامه افزود: به هیچ عنوان برای انتخاب دوباره‌ام دلهره ندارم اما از این بابت دلهره دارم که چه کسی به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال انتخاب خواهد شد.

مسئول کمیته بانوان فدراسیون فوتبال در پاسخ به این پرسش که پیش بینی شما از این انتخاب چیست؟، تاکید کرد: قدرت پیش بینی من خیلی ضعیف است! اصلا نمی‌دانم فردا چه اتفاقی رقم خواهد خورد.

شجاعی در خاتمه گفت: به هر حال انتخابات همیشه با هیجاناتی همراه بوده است و من هم طبیعتا دلهره و اضطراب دارم که فردا انتخاب چه سرنوشتی رقم خواهد خورد.

انتخابات اعضای هیئت رئیسه و رئیس فدراسیون فوتبال در حالی از ساعت 9:30 دقیقه فردا دوشنبه در محل سالن کمپ تیم های ملی برگزار خواهد شد که علی کفاشیان، عزیز محمدی و محمدحسین قریب برای ریاست این فدراسیون با یکدیگر رقابت خواهند کرد.