طرح ترافیک ایام نوروز در مشهد اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر،عباس شیر محمدی ، ظهر یکشنبه در حاشیه جلسه شورای شهر در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اجرای طرح ترافیک به شکل زوج و فرد بوده و از 29 اسفند ماه سال جاری آغاز و تا 12 فروردین 91 ادامه خواهد داشت.

وی افزود: با توجه به افزایش عبور و مرور وسایل نقلیه در بافت مرکزی شهر مشهد و حضور زائران در ایام نوروز طرح ترافیک در این شهر عملیاتی و اجرایی می شود

شیر محمدی با توجه به تاکید قبلی شورای شهر در رابطه با پایان کنده کاریها و حفاریها در سطح شهر مشهد گفت: آخرین مهلت برای پایان کنده کاریها و حفاریها در سطح شهر تا 15 اسفند ماه است.

وی ادامه داد: آن دسته از حفاریها نیز که تا تاریخ مذکور پایان نمی یابد باید پر شود و ادامه آن به بعد از تعطیلات نوروزی موکول شود

شیر محمدی از رسانه ها درخواست کرد تا در صورت تخلف پیمانکاران از این مهم موارد را انعکاس دهند.