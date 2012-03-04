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۱۴ اسفند ۱۳۹۰، ۲۱:۵۶

شیرمحمدی :

طرح ترافیک ایام نوروز در مشهد اجرا می شود

طرح ترافیک ایام نوروز در مشهد اجرا می شود

مشهد- خبرگزاری مهر: رئیس شورای اسلامی شهر مشهد از اجرای طرح ترافیک در ایام نوروز در این شهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر،عباس شیر محمدی ، ظهر یکشنبه در حاشیه جلسه شورای شهر در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اجرای طرح ترافیک به شکل زوج و فرد بوده و از 29 اسفند ماه سال جاری آغاز و تا 12 فروردین 91 ادامه خواهد داشت.

وی افزود: با توجه به افزایش عبور و مرور وسایل نقلیه در بافت مرکزی شهر مشهد و حضور زائران در ایام نوروز طرح ترافیک در این شهر عملیاتی و اجرایی می شود

شیر محمدی با توجه به تاکید قبلی شورای شهر در رابطه با پایان کنده کاریها و حفاریها در سطح شهر مشهد گفت: آخرین مهلت برای پایان کنده کاریها و حفاریها در سطح شهر تا 15 اسفند ماه است.

وی ادامه داد: آن دسته از حفاریها نیز که تا تاریخ مذکور پایان نمی یابد باید پر شود و ادامه آن به بعد از تعطیلات نوروزی موکول شود

شیر محمدی از رسانه ها درخواست کرد تا در صورت تخلف پیمانکاران از این مهم موارد را انعکاس دهند.

کد مطلب 1551655

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