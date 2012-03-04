استان البرز راهی طولانی در پیش دارد

به گزارش خبرنگارمهر، میرمحمد غراوی عصر یکشنبه در مراسم تودیع رضوی مدیرکل پیشین اداره راه و شهرسازی و معرفی ضیایی فر به عنوان مدیرکل جدید که در محل باشگاه میلاد استانداری برگزار شد؛ اظهارداشت: استان های تازه تاسیس تا استقرار ادارات کل زمان طولانی را درپیش دارند و استان البرز هم از این قاعده مستثنی نیست.

وی افزود: در این بین برخی از اداره های کل نیازمند تخصیص بودجه های بالایی نیستند اما اداره راه و شهرسازی در بودجه سنواتی خود نیازمند تخصیص بودجه بسیار بالایی است.

غراوی توسعه هر استان را در گرو توسعه حمل و نقل آن برشمرد و گفت: حمل و نقل یکی از محورهای توسعه هر استان محسوب می شود و در بودجه سنواتی هر استان نیز حدود 30 تا 40 درصد به حمل و نقل اختصاص می یابد.

وی ادامه داد: اگر محور راه ها در هر استان توسعه یابد سایر بخش های مرتبط با آن نظیر صنعت، خدمات، کشاورزی گردشگری و... هم فعال و پویا خواهد شد و بستری برای توسعه سایر بخش ها فراهم خواهد کرد در غیر این صورت بازتاب بالعکسی را خواهد داشت.

معاون وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد: در این خصوص استان البرز راه طولانی را در پیش خواهد داشت به این دلیل که جاده های کوهستانی بی شماری دارد و فواصل زیادی از شهرهای تازه تاسیس آن نظیر اشتهارد، هشتگرد و... تا مرکز استان وجود دارد و تعریض و تغییر این محورها نیازمند بودجه کلان و قابل توجهی در حوزه راه و شهرسازی است.

غراوی افزود: هرچند تلاش های بیشماری از سوی مسئولان امر در استان البرز در توسعه محورهای مواصلاتی صورت پذیرفته اما این امر غیرقابل انکار است که باید بودجه های اعتباری استانی و ملی قابل توجهی در حوزه راه وشهرسازی در استان البرز تخصیص و جذب شود.

این مسئول ادامه داد:م حور تهران - کرج و کرج- قزوین با 120 هزار وسیله نقلیه ای که روزانه از این محور تردد می کنند از جمله پر تردد ترین جاده های مواصلاتی کشور محسوب می شود که در کمتر نقاطی یافت می شود و به تناسب این حجم ترافیک باید ظرفیت ها نیز ایجاد شود.

عدم توجه به شاخص ها، از آفت های پروژه های عمرانی است

معاون وزیر راه وشهرسازی در مراسم معارفه ضیایی فر به عنوان رئیس اداره راه وشهرسازی استان البرز عدم توجه به شاخص های مرتبط باهر بخش را از جمله آفت های پروژه های عمرانی و ایجاد رقابت های کاذب برشمرد وگفت: برای اجرای پروژه های عمرانی عموماً رقابت های کاذبی ایجاد می شود که بازدهی پروژه ها زیر سوال می برد.

وی افزود: شاخص های اصلی و مصوب هر بخش در استانها باید مورد توجه قرار گیرد؛ در استان البرز هم این شاخص ها باید بررسی شود و با متوسط کشوری قیاس شود تا درصورت بروز هر گونه عقب ماندگی در این شاخص ها با اولویت گذاری تامین اعتبار شود.

این مسئول خطاب به مسئولان گفت: انتظار ما از مسئولان استان البرز آن است که اگر شاخص های توسعه یافتگی در حوزه راه وشهرسازی با معیارهای متوسط کشوری فاصله دارد باید تلاش جدی در خصوص رسیدن تا معیارهای کشوری صورت گیرد.