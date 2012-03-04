شهرداری تکلیف خروج زندان از ساری را مشخص کند

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی بهروش عصر یکشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر ساری افزود: علیرغم گذشت مصوبه چندین ساله خروج زندان از ساری توسط اداره کل زندانها، این نهاد هنوز اقدام جدی برای خروج صورت نداده است.

وی اظهار داشت: شهرداری ساری باید با برگزاری جلسات بیشتر با مسئولان زندان، نسبت به خروج کامل زندانیان از محل فعلی به خارج شهر را صورت دهند.

عضو شورای اسلامی شهر ساری با قدردانی از حضور پرشور مردم شهر ساری در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: مردم ساری واقعا در این حماسه بی بدیل درخشیدند.

بهروش در ادامه خواستار پیگیری بیشتر شهرداری برای خروج پادگان ساری از مرکز شهر در اسرع وقت شد.

جمال باقری، دیگر عضو شورای اسلامی شهر ساری با قدردانی از مشارکت همه جانبه مردم ساری در حماسه حضور 12 اسفند اظهار داشت: دولتمردان و منتخبان مردم در خانه ملت باید قدردان شهروندان باشند.

وی با تبریک هفته بهداشت محیط به تلاشگران این عرصه، تصریح کرد: به پاس قدردانی از زحمات فعالان پاکسازی و بهداشتی شهر ساری، شهرداری در مراسمی از زحمات آنان به صورت ویژه ای تجلیل کند.

باقری با بیان اینکه مرمت مقطعی و کند چاله چوله ها در سطح شهر دغدغه اصلی اعضای شورا و شهروندان است، افزود: البته همه تقصیرها در کندی این اقدام را نباید به گردن شهرداری انداخت چرا که برخی دستگاههای حفار بدون هماهنگی و غیراصولی دست به این اقدام می زنند.

مهدی رضایی فرح آبادی، دیگر عضو شورای اسلامی شهر ساری با قدردانی از حضور مردم در انتخابات 12 اسفند، اظهار داشت: مردم برنده واقعی میدان انتخابات بودند و نامزدها و منتخبان مردم باید قدردان آنان باشند.

وی با بیان اینکه تشویق و تنبیه در هر نهاد یا دستگاهی در مواقع ضرورت و با برنامه بسیار اثرگذار است، افزود: شهرداری از بهترین سازندگان در حوزه ساخت و ساز و تغییر مبلمان شهری تجلیل کند.

شهر ساری مرکز مازندران بیش از 400 هزار نفر جمعیت دارد.