ایجاد امنیت جاده ای برای مسافران نوروزی در کرمان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، جواد کمالی ظهر یکشنبه در جلسه ستاد تسهیلات نوروزی استان کرمان گفت: ایجاد امنیت جاده ای در استان کرمان یکی از مهم ترین مسائلی است که باید به صورت جدی به آن توجه شود.

کمالی با اشاره به بستر مناسب موجود در استان کرمان برای میزبانی از مسافران نوروزی گفت: امنیت مناسب جاده ها خاطره ای خوش را در ذهن گردشگران نوروزی ثبت می کند.

وی تاکید کرد: سعی شود در ایام نوروز فرهنگ و آداب و رسوم و تاریخ استان کرمان را به مسافران و گردشگران معرفی کنیم.

کمالی تصریح کرد: مصوبات این ستاد باید با تمام توان و بدون اتلاف وقت به بهترین شکل ممکن انجام شود.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کرمان بر لزوم همکاری همه دستگاه ها برای میزبانی از مسافران نوروزی تاکید کرد و گفت: باید سعی کنیم با همکاری یکدیگر شرایطی مناسب برای ارائه خدمات به گردشگران در استان کرمان فراهم شود.

