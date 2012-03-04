۱۴ اسفند ۱۳۹۰، ۲۰:۳۵

هادی آیت اللهی:

دلیل قانونی برای تعویق انتخابات فوتبال وجود نداشت/ مجمع توصیه پذیر نیست

عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال گفت: با توجه به حضور نماینده کنفدراسیون فوتبال آسیا در ایران هیچ دلیل قانونی برای تعویق انتخابات فدراسیون وجود نداشت.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی آیت اللهی پس از نشست عصر یکشنبه اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال ضمن بیان این مطلب افزود:  به نظرم نمی آید که اعضای مجمع هماهنگ کرده باشند که به گزینه خاصی رای بدهند. به نظر من مجمع استقلال کامل دارد و اعضای ان با شناخت و آگاهی کامل از برنامه های کاندیداها به فرد مورد نظر رای خواهند داد. این مسائل هم حاشیه هایی است که در روزهای اخیر مطرح شده است.

وی افزود: در نشست امروز به ابهاماتی که معاونت ورزشی وزارت ورزش و جوانان داشت پاسخ دادیم و موارد لازم را به صورت کتبی به این معاونت اعلام کردیم تا انتخابات روز دوشنبه فدراسیون فوتبال بدون هیچ مشکلی برگزار شود.

عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در مورد احتمال به تعویق انداختن انتخابات گفتک با توجه به اینکه نماینده کنفدراسیون فوتبال آسیا در تهران حضور دارد ما هیچ دلیل قانونی برای به تعویق انداختن انتخابات فدراسیون فوتبال نداشتیم و با توجه به اینکه چهار روز دیگر باید قرعه کشی مسابقات مقدماتی جام جهانی برگزار شود و تیم ملی در شرایط حساسی قرار داشت، نمی شد انتخابات را به تعویق بیندازیم و برای فوتبال مشکل درست کنیم.

انتخابات اعضای هیئت رئیسه و رئیس فدراسیون فوتبال در حالی از ساعت 9:30 دقیقه فردا دوشنبه در محل سالن کمپ تیم های ملی برگزار خواهد شد که علی کفاشیان، عزیز محمدی و محمدحسین قریب برای ریاست این فدراسیون با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

