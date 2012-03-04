  1. استانها
  2. البرز
۱۴ اسفند ۱۳۹۰، ۲۱:۴۶

غراوی:

طرح جامع کرج امروز ابلاغ شد/ سهمی برای آیندگان هم قائل شویم

طرح جامع کرج امروز ابلاغ شد/ سهمی برای آیندگان هم قائل شویم

کرج - خبرگزاری مهر: معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تصویب طرح جامع کرج گفت: طرح جامع کرج افق استان البرز را پس از 10 سال دگرگون خواهد کرد و مسئولان استان هم باید بر اساس این طرح برای سازندگی البرز گام بردارند.

به گزارش خبرنگار مهر، میرمحمد غراوی با اعلام این خبر افزود: کلانشهر کرج بازنگری طرح جامع تفضیلی اخیراً به تصویب شورای عالی رسید و بازنگری های اساسی و ابلاغ در آن صورت گرفت و همزمان طرح جامع شهر کرج بعد از جلسه های متعدد در شورای عالی به تصویب و امروز طرح جامع کرج ابلاغ شد.

وی افزود: تنها موضوعی که مشکلاتی را در تصویب این طرح ایجاد می کرد امتداد محور اتوبان همت به کرج و از کرج به غرب و در مناطق کشاورزی بود که جنوب شهر کرج عبور می کرد؛ در این خصوص با تشکیل جلساتی و حضور استاندار و شهردار البرز طرحی به ابلاغ رسید که کمترین آسیب را به مزارع کشاورزی برساند.

غراوی گفت: با توجه به توسعه تکنولوژی و حمل و نقل در افق 10 ساله شهر کرج، آینده بهتر از گذشته این شهر را نظاره گر خواهیم بود.

این مسئول ادامه داد: با اجرای این طرح در آینده از مشکلات و تخلفات تا حد زیادی جلوگیری خواهد شد.

غراوی عنوان کرد: باید برای آیندگان هم سهمی قائل باشیم و به عنوان مصرف کننده صرف، از پتانسیل ها استفاده نکنیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: مدیران استان البرز هم پس از تصویب طرح جامع باید در جهت توسعه شهر کرج و هم راستا با طرح جامع جدید گام بردارند.

کد مطلب 1551663

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها