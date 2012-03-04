طرح جامع کرج امروز ابلاغ شد/ سهمی برای آیندگان هم قائل شویم

به گزارش خبرنگار مهر، میرمحمد غراوی با اعلام این خبر افزود: کلانشهر کرج بازنگری طرح جامع تفضیلی اخیراً به تصویب شورای عالی رسید و بازنگری های اساسی و ابلاغ در آن صورت گرفت و همزمان طرح جامع شهر کرج بعد از جلسه های متعدد در شورای عالی به تصویب و امروز طرح جامع کرج ابلاغ شد.

وی افزود: تنها موضوعی که مشکلاتی را در تصویب این طرح ایجاد می کرد امتداد محور اتوبان همت به کرج و از کرج به غرب و در مناطق کشاورزی بود که جنوب شهر کرج عبور می کرد؛ در این خصوص با تشکیل جلساتی و حضور استاندار و شهردار البرز طرحی به ابلاغ رسید که کمترین آسیب را به مزارع کشاورزی برساند.

غراوی گفت: با توجه به توسعه تکنولوژی و حمل و نقل در افق 10 ساله شهر کرج، آینده بهتر از گذشته این شهر را نظاره گر خواهیم بود.

این مسئول ادامه داد: با اجرای این طرح در آینده از مشکلات و تخلفات تا حد زیادی جلوگیری خواهد شد.

غراوی عنوان کرد: باید برای آیندگان هم سهمی قائل باشیم و به عنوان مصرف کننده صرف، از پتانسیل ها استفاده نکنیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: مدیران استان البرز هم پس از تصویب طرح جامع باید در جهت توسعه شهر کرج و هم راستا با طرح جامع جدید گام بردارند.