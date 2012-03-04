اوج بصیرت ملت ایران با حضور در انتخابات ثابت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید یوسف طباطبایی نژاد طی ارسال پیامی از مردم اصفهان جهت حضور پرشور در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی تشکر و آورده است: بدون شک دوازده اسفند 1390 در تاریخ درخشان انقلاب اسلامی به عنوان روز بیاد ماندنی و نمایش اوج بصیرت ملت بیدار، زمان شناس، موقع شناس و دشمن شناس است که با حماسه خود توانستند برگ زرین دیگری را بر افتخارات ایران اسلامی رقم بزنند.

در قسمتی از این پیام آمده است: مردم ولایی ایران با حضور خود در راهپیمایی های اخیر و نیز این انتخابات به پا خواستند تا با لبیک گوئی به امام راحل و دعوت رهبر معظم انقلاب ، ولایی بودن و ایستادگی خود را در مقابل مستکبران نشان دهند.

نماینده ولی فقیه در استان اصفهان در بخشی دیگر از این پیام تصریح کرد: ملت ایران در روز حماسه 12 اسفند از همان ساعات اولیه انتخابات با وجود بارش رحمت الهی باران در برخی شهرها پای صندو ق های رأی حاضر و با صفوف گسترده خود دشمن را مایوس کردند.

وی در این پیام اضافه کرد: مردم اصفهان در انتخابات مجلس نهم شورای اسلامی به زیبا ترین شکل ممکن و در کمال آرامش پای صندوق های رای حاضر و به خواست رهبر معظم انقلاب لبیک گفتند.

طباطبایی نژاد در بخشی دیگر افزود: مردم انقلابی و با بصیرت ایران اسلامی با حضور حماسی خود در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی ثابت کردند که همواره از انقلاب دفاع می کنند ، از رهبری اطاعت و برای عزت و سربلندی ایران اسلامی از هیچ اقدام و تلاشی فروگذار نخواهند کرد.

امام جمعه اصفهان در این پیام تصریح کرد: ملت ایران اسوه ولایتمداری و وفاداری در تاریخ بشریت است، چنانکه در جریان بیداری اسلامی کشور ایران به عنوان الگو همچنان در سراسر کشورهای اسلامی صادر کننده پیام استکبار ستیزی است.

وی در این پیام به کارشکنی های دشمنان برای در هم شکستن صفوف ملت ایران در انتخابات اشاره کرد و افزود: دشمنان از کانال های مختلفی قصد از بین بردن و خدشه وارد کردن انتخابات و نیز منحرف کردن این صفوف را داشتند که مردم بزرگوار ایران با هوشیاری کامل و با تبعیت از فرمان رهبری نمایندگان منتخب خود را انتخاب و مشت محکمی به دهان یاوه گویان زدند.

عضو مجلس خبرگان رهبری در قسمتی دیگر از این پیام بیان داشت: بر خود لازم می دانم به عنوان ادای تکلیف و انجام وظیفه تشکر خود را از خضوع و خشوع همه ملت ایران و نیز مردم قدرشناس استان و شهرستان اصفهان در برابر این همه مقاومت و حضور ابراز کنم.

وی در این پیام از همه اقشار مردم بخصوص حضور جوانان و نیز دست اندرکاران امر انتخابات در پای صندوق های رای که حکایت از نشاط انتخاباتی و بلوغ سیاسی دارد قدر دانی کرد.

طباطبایی نژاد در بخش پایانی پیام، از خداوند متعال برای مردم وظیفه شناس که زیر پرچم ولی عصر در مسیر حق قدم برداشتند طلب خیر کرده و این پیروزی را ودیعه‌ای الهی به ملت قدر شناس و مقاوم ایران اسلامی دانست.