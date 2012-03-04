کمیته امداد میراث گرانبهای امام است/ توجه جدی به توانمندسازی خانوارها

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد شاهچراغی یکشنبه در دیدار مدیر و پرسنل اداره کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان سمنان با وی در محل دفتر امام جمعه سمنان، کمیته امداد را یکی از مقدس ترین نهادهای کشور و میراث گرانبهای معمار کبیر انقلاب اسلامی ذکر کرد و گفت: این نهاد مقدس بعد از انقلاب اسلامی فعالیتهای بسیار ارزنده ای انجام داده است.

وی مهم ترین وظیفه این نهاد را خدمت به مردم ذکر کرد و افزود: تکریم ارباب رجوع و خوش خدمتی بیشتر مورد توجه پرسنل این نهاد مقدس باشد.

آیت الله شاهچراغی ضمن ابراز رضایت از عملکرد کمیته امداد امام خمینی(ره) از این نهاد به عنوان کمیته احسان و نیکوکاری یاد کرد.

وی ضمن تاکید بر اینکه کمیته امداد نباید موجب ناامیدی محرومان شود گفت: امروز بسیاری از مددجویان تحت پوشش کمیته امداد با حمایت های این نهاد مقدس جزو موفقترین افراد هستند.

نماینده مجلس خبرگان رهبری در پایان، مهم‌ترین رکن فلسفه وجودی امداد خمینی را ارتقای سطح کرامت انسان ها ذکر کرد و اظهار داشت: توانمندسازی خانوارها باید مورد توجه قرار گیرد.