توافق البرز با بنیاد مسکن برای نوسازی و زیباسازی 5 روستا

عیسی فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر، از ساخت نسل جدید مسکن مهر در کشور برای اولین بار در استان البرز خبر داد و گفت: سه هزار واحد مسکن مهر در این استان احداث خواهد شد.

وی افزود: واحدهای مسکن مهر نسل جدید برای طبقه متوسط طراحی شده و دارای امکاناتی از قبیل آسانسور، پارکینگ و ... است.

استاندار البرز ادامه داد: این واحدها در گرمدره ایجاد می شود و به دلیل فراهم بودن زیرساختهای مناسب در این نقطه این البرز این مکان انتخاب شده است.

فرهادی گفت: ساختمان بنیاد مسکن البرز در مدت زمان هفت ماه آماده بهره برداری شده که در میان ساختمانهای اداری این رکورد بی نظیر است.

وی ادامه داد: برای نوسازی زیباسازی پنج روستا با بنیاد مسکن کشور توافق شده است و به زودی این اقدام آغاز می شود.

فرهادی هدف از شناسایی و نوسازی و زیباسازی پنج روستا در استان البرز را جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهر، افزایش جاذبه برای گردشگران و نیز استحکام بخشی بناهایی روستایی برشمرد.

وی استحکام بخشی بنا، زیباسازی محیط روستا، ایجد گذرگاه و امکانات مورد نیاز را از برنامه های اجرای این طرح خواند.

وی البرز را به عنوان استان پایلوت این طرح برشمرد که به زودی این طرح در آن اجرایی می شود.