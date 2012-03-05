یک سوم آرا ماخوذه در اسفراین به صورت رایانه ای بوده است

محمد محمدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از مجموع 69 هزار و 820 رای ماخوذه در حوزه انتخابیه اسفراین تعداد 22 هزار و 351 رای به صورت رایانه ای اخذ شده است.

وی افزود: در این دوره از انتخابات در حوزه اسفراین 82 هزار نفر واجد شرایط رای دادن بودند که این حوزه انتخابیه با مشارکت 86 درصدی مردم در انتخابات، بیشترین میزان مشارکت را در خراسان شمالی به خود اختصاص داده است.

محمد زاده گفت: وی با اشاره به اینکه در شهرستان اسفراین از105 شعبه اخذ رأی انتخابات مجلس نهم 25 شعبه به صورت رایانه‌ای بوده است اظهار کرد: از 25 شعبه مورد نظر برای برگزاری انتخابات رایانه‌ای، 12 شعبه شهری و 13 شعبه نیز روستایی بوده و انتخابات در این شعبه‌ها به صورت صد درصد الکترونیکی انجام شد.

فرماندار اسفراین دلیل این موفقیت را برگزاری مانورهای انتخابات رایانه ای در این شهرستان ذکر کرد و افزود: 15 مانور انتخابات رایانه‌ای در شهرستان اسفراین برگزار شد که با اجرای این مانورها، آمادگی مجریان انتخاباتی برای برگزاری رایانه ای آن افزایش یافت.

وی با اشاره به اینکه حوزه اسفراین جزء 14 حوزه رایانه ای انتخابات کشور بود گفت: شهرستان اسفراین با جمعیت 123 هزار نفری دارای یک کرسی در مجلس شورای اسلامی است.

یادآور می شود مصطفی محمد نجار (وزیر کشور) میزان مشارکت مردم را در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در سراسر کشور حدود 64.2 درصد و بالاترین میزان مشارکت در میان استان ها را در استان کهگیلویه و بویراحمد با حدود 88 درصد اعلام کرد.