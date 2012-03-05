عامل شهادت جوان بسیجی پای چوبه دار

به گزارش خبرنگار مهر، نیمه شب یکشنبه ۲۳ خرداد امسال ۲ پسر جنایتکار برای انتقام از چند جوان، وارد روستای «بورکی» از توابع شهرستان کازرون، شده بودند که در بین راه با دو جوان بسیجی که سرگرم‌ گشت در منطقه بودند روبه رو شدند.

دو جنایتکار مسلح ناگهان به سوی محسن دهقان – دانشجوی ۲۳ ساله رشته مهندسی برق – شلیک کرده و او را از پا درآورد. جابر، بسیجی ۲۲ ساله دیگر نیز به شدت مجروح شد.

دقایقی پس از این جنایت ماموران پلیس آگاهی شهرستان کازرون به همراه حمید کشتکار – قاضی بخش خشت و کنار تخته – خود را به محل حادثه رسانده و تحقیق در این باره آغاز شد تا اینکه مشخص شد ۲ جوان بسیجی هنگام گشت در محل به ۲ پسر موتورسوار که نیمه‌های شب وارد روستا شده بودند مظنون شده و به آنها دستور ایست دادند اما متهمان با اسلحه کلاشینکف دو جوان بسیجی را به رگبار بسته و به سرعت گریخته بودند.

بدین ترتیب جابر بلافاصله به بیمارستان انتقال یافت و رسیدگی به پرونده در دستور کار کارآگاهان جنایی پلیس آگاهی کازرون قرار گرفت. تا این که با ردیابی‌‌های ویژه پلیسی ردپای پسری به نام فرهاد – ۲۳ ساله – کشف و بلافاصله در عملیاتی ضربتی دستگیر شد.

عامل شهادت جوان بسیجی که چاره‌ای جز بیان حقیقت نداشت لب به اعتراف گشود . ماموران پس از شنیدن اعتراف‌های متهم دریافتند همدستش نیز چندی قبل در جریان درگیری خانوادگی فردی را با شلیک گلوله مجروح کرده و در زندان به سر می‌برد.

با تکمیل تحقیقات و بازسازی صحنه قتل پرونده با صدور کیفرخواست به شعبه دوم دادگاه کیفری استان فارس فرستاده شد. در جلسه محاکمه که به ریاست قاضی عرفانی زاده و با حضور فارسی، رستگاری، مظفر و سجادی نژاد- چهار قاضی مستشار – برگزار شدنماینده دادستان با تشریح کیفرخواست خواستار مجازات قانونی برای متهمان شد.

در ادامه اولیای دم مقتول برای قاتل پسرشان درخواست قصاص کردند. جابر نیز با اشاره به شب حادثه خواستار مجازات دو پسر تیرانداز شد.

در ادامه فرهاد با حضور در جایگاه اتهامش را قبول کرد و گفت: : ۳ روز قبل از حادثه از روستا عبور می‌کردم که ناگهان ۳ جوان ناشناس به بهانه این که اهل روستا نیستم با من درگیر شده و به شدت مرا مورد ضرب و جرح قرار دادند. من هم پس از بازگشت در حالی که کینه شدیدی از آنها به دل گرفته بودم موضوع را با دوستم «ارسلان» در میان گذاشتم که او هم برای همکاری اعلام آمادگی کرد. نیمه‌های شب حادثه برای انتقام از ۳ جوان راهی روستا بودیم که ناگهان ۲ جوان بسیجی به ما دستور ایست دادند. ما هم به تصور این که جوانان روستایی مورد نظر هستند، آنها را به رگبار بستیم. البته قصد کشتن هیچکس را نداشتیم. روز بعد هم وقتی فهمیدم یکی از آنها جان سپرده بشدت دچار عذاب وجدان شده و از ترس به جنوب کشور گریختم.

قضات دادگاه پس از ختم رسیدگی به پرونده فرهاد را به قصاص محکوم کردند. در ادامه با اعتراض متهم پرونده به دیوان عالی کشور فرستاده شد که قضات دیوان عالی کشور هم حکم مجازات پسر تیرانداز را تائید کردند.

