اوج سرسپردگی اوباما به اسرائیل/ تناقض گویی وفرافکنی درباره ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی سالانه خود در نشست کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل (آیپک) در واشنگتن گفت : ما به تعهداتمان در مورد اسرائیل پایبندیم و در مورد روابطمان با اسرائیل هیچ مسامحه ای نمی کنیم. دولت من طی این سالها به تمام تعهداتمان در مورد اسرائیل عمل کرده است.

اوباما در تلاش برای ادامه حمایت صهیونیستها از خود در بحبوحه رقابتهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا یادآور شد: هرگز در استفاده از زور برای دفاع از اسرائیل تعلل نخواهم کرد. در این سالها با وجود مشکلات مالی به همکاریهای نظامی مان با اسرائیل ادامه داده ایم.

وی در پاسخ به انتقادهای اخیر در مورد رویکرد واشنگتن در خصوص برنامه هسته ای صلح آمیز ایران اظهار داشت: فشار بر ایران اکنون بیش از هر زمانی است. به گفته اوباما، آمریکا از اسرائیل در زمان انزوای این رژیم حمایت کرده و پس از جنگ غزه نیز چالش اصلی واشنگتن مقابله با گزارش گلدستون بوده است.

وی افزود: امنیت ملی آمریکا به امنیت ملی اسرائیل گره خورده است. ما این ایده را که صهیونیسم نژادپرستی است رد می کنیم. آمریکا در برابر تمام تلاشهایی که به منزوی شدن اسرائیل بینجامد، می ایستد چرا که مناسبات اسرائیل و آمریکا بسیار مهم است.



رئیس جمهوری آمریکا بدون اشاره به شکستهای پیاپی واشنگتن در به نتیجه رساندن مذاکرات سازش خاورمیانه گفت : به صلح دست نمی یابیم مگر اینکه امنیت اسرائیل تامین شود. در حال حاضر انقلابهای منطقه مذاکرات صلح را با چالش روبرو کرده است. باید بگویم که امنیت اسرائیل قابل مذاکره نیست و آمریکا با هر گونه پیش شرط برای انجام مذاکرات صلح خاورمیانه مخالف است.

وی در ادامه برای نشان دادن میزان ارادت خود به لابی صهیونیسم اعلام کرد : به هیچ وجه هسته ای شدن کشوری را که هولوکاست را نفی می کند تحمل نمی کنیم. ما معتقدیم دستیابی ایران به قدرت هسته ای، امنیت اسرائیل و آمریکا را تهدید می کند، از این رو باید تمام امکانات خود را برای اعمال فشار به این کشور با هدف توقف برنامه هسته ای اش به کار بگیریم.

اوباما مدعی شد: ایران در حال حرکت در مسیر خطرناکی است. ما باید انتخاب روشنی در مورد حکومت ایران انجام دهیم. جامعه جهانی نیز باید مانع تبدیل ایران به تهدید بین المللی شود.



وی در بخش دیگری از این سخنان به انتقاد از مواضع مسکو و پکن در دفاع از حق مشروع هسته ای ایران پرداخت و ادعا کرد: روسیه و چین نمی خواهند در این مسیر به ما بپیوندند. با این حال تحریمها موجب کاهش سرعت برنامه هسته ای ایران و ایجاد مشکلات اقتصادی برای این کشور شده است.

اوباما در ادامه این ادعاها که برای تضمین انتخاب مجددش به ریاست جمهوری آمریکا مطرح می کرد، مدعی شد : ما باید برای پیروز شدن به صورت جدی سیاستهایمان را عملی کنیم. ایران هنوز به سلاح هسته ای دست نیافته است. جامعه جهانی مسئول جلوگیری از این مسئله است به همین دلیل تحریمها باید افزایش یابد. به خاطر تلاشهای ما ایران امروز منزوی تر شده و از سوی دیگر تحولات منطقه سبب تضعیف ایران شده است.

وی در ادعایی متناقض در حالی که دم از لزوم انجام مذاکره و حل مسالمت آمیز اختلافات غرب در مورد برنامه هسته ای ایران می زد افزود: ایران باید منتظر تحریمهای بیشتری در سال 2012 باشد. تمام گزینه های ما روی میز است و هیچ گزینه ای را حذف نکرده ایم. ما از دستیابی ایران به سلاح هسته ای جلوگیری خواهیم کرد. سیاست ما در برابر ایران ممانعت از دستیابی این کشور به فناوری هسته ای است، این مسئله علاوه بر اینکه علیه منافع اسرائیل است بر ضد منافع آمریکا نیز هست.



وی در پایان تاکید کرد: همپیمانی ما با اسرائیل تداوم دارد، در این راستا مذاکرات صلح ادامه خواهد یافت و به نتیجه مطلوب خواهد رسید ما به آینده با صلح و امنیت در منطقه امیدواریم.