هنر در خدمت اخلاق قرار گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی مظاهری عصر یکشنبه در پیامی به مناسبت برپایی نمایشگاه منطقه ای علمی، فرهنگی، هنری با موضوع نماز در گرگان افزود: خلق آثار هنری و مکتوب در دوره جدید نگرشی نو یافت. اوج این خلاقیت و بداعت همواره در میان آثار جوانان به ویژه دانشگاهیان یافت شده که ضمن آشنایی با جدید ترین دستاوردهای علمی ملی و بین المللی، باورها و اندیشه خود را در صفحه هنر می نگارند و نقش می زنند.

وی اظهار داشت: معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی با آگاهی از این توان سرشار، همواره علاوه بر جشنواره هنر و ادبیات دینی که با موضوعات قرآنی برگزار می شود و جشنواره های هنری دیگر که با موضوعاتی از قبیل فرهنگ اقامه نماز و عمره مفرده با عناوینی همچون راز عروج و جرعه نور برپا می شود دستاوردهای هنری دانشگاهیان را در قالب نمایشگاه های مختلف فرهنگی، علمی و هنری در مقابل دید مخاطبان قرار می دهد.

مظاهری عنوان کرد: آثار فرهنگی و هنری دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی همواره در میان دیگر آثار دانشگاهی، جایگاهی شایسته تقدیر داشته است.

وی بیان داشت: برتری این آثار در نمایشگاه های بین المللی قرآن کریم که توسط پژوهشکده قرآن و عترت عرضه می شود همواره مشهود بوده است.

مظاهری گفت: از این رو معاونت فرهنگی دانشگاه برای هدایت چنین استعداد هایی، مرکز پژوهش ها و آفرینش های هنری را پایه گذاری کرد و فعالیت این مرکز همواره منشأ آشنایی دانشگاهیان با فعالیت های فرهنگی به ویژه در موضوعات هنری و ادبی بوده است.

وی یادآورشد: کانون های ادب و هنر در واحدهای دانشگاهی با هدف ارتباط مستمر دانشجویان با پژوهش های فرهنگی و هنری فعالیت می کند.

وی افزود: بدیهی است برگزاری نمایشگاهی های فرهنگی، علمی و هنری گامی در جهت معرفی ابعاد گسترده فرهنگ در میان دانشگاهیان خواهد بود.

دکتر مظاهری با تشکر از دبیر منطقه 10 دانشگاه و دبیر شورای فرهنگی و همکاران فرهنگی آن منطقه و نیز از رئیس واحد گرگان و مسئولان فرهنگی آن واحد به جهت برگزاری و میزبانی نمایشگاه منطقه ای آثار فرهنگی، علمی و هنری دانشگاهیان منطقه 10 اظهار امیدواری کرده این نمایشگاه زمینه توسعه بیش از پیش هنر متعهد را فراهم آورد.

این پیام توسط رضاعلی محسنی رئیس دانشگاه آزاد گرگان قرائت شد.