منتخبان مردم ساری در پیگیری مطالبات مردمی متحد باشند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد آقامیری عصر یکشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر ساری در صحن شورا افزود: بی شک حماسه ای که مردم قهرمان ایران و مازندران در 12 اسفند آفریدند، نشان از بصیرت، فهم، بیداری و پایداری و تحول خواهی مردم است.

وی اظهار داشت: مردم انقلابی ساری در نهمین انتخاب خود برای تعیین سرنوشت خود در پارلمان کشور در 12 اسفند90 روز به یادماندنی و صفحه ای درخشان ثبت کردند.

عضو شورای اسلامی شهر ساری با اشاره به اینکه انتخابات مجلس مربوط به گروه یا قشر خاصی نبوده است، تصریح کرد: تمام قشرها و گروه ها خود را موظف به حضور در این شور انقلابی کرده و یوغ استکباری را خفه کردند.

آقامیری در ادامه با تبریک منتخبان مردم ساری برای حضور در پارلمان نهم ملت، یادآور شد: پس از رقابت اکنون دوران رفاقت آغاز شده و پیگیری مطالبات و دغدغه های حوزه انتخاباتی باید بین دو نماینده متحد باشد.

وی با بیان اینکه منتخبان مردم در خانه ملت با آرای پاک این مردم به این درجه رسیدند، اظهار داشت: مردم ساری شعارها و تحلیل های شما را فراموش نکرده و به وعده های شما اعتماد دارند بنابراین نمایندگان مردم در مجلس باید با شورای شهر که دوره گذشته فراموش شده بود هماهنگ باشند تا در توسعه شهر ساری اقدامی اساسی صورت گیرد.

این عضو شورای اسلامی شهر ساری گفت: دغدغه مردم در مجلس نهم، اشتغال و بهبود معیشت آنان بوده بنابراین نمایندگان آنان در خانه ملت باید در تحقق خواسته های مردمی جدیت داشته باشند.

آقامیری در ادامه خطاب به سایر نامزدهای شهر ساری که موفق به برنده شدن در بهارستان نهم نشدند، افزود: برخی افراد می خواهند که با واژه ها و اقدامات خلاف شان شهد شیرین شکوه و حضور مردم را با طرح مباحث عیراخلافی تلخ کنند.