تولید ماهی در اردبیل به 3500 تن افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، آرمان واعظی شامگاه یکشنبه در جلسه بررسی مشکلات تولید کنندگان ماهی در اردبیل اضافه کرد: هم اکنون 300 مزرعه پرورش ماهی در این استان فعال شده است.

وی با اشاره به فعالیت 200 استخر دو منظوره در استان یاداور شد: ترویج فرهنگ آبزی پروری، حمایت از تولید کنندگان و ایجاد اشتغال مولد از مهمترین اولویتهای این نهاد در راستای افزایش تولید ماهی در اردبیل است.

مدیرکل شیلات استان همچنین با اشاره به طرح رها سازی ماهی در دریاچه شورابیل برای اولین بار، از رها سازی پنج میلیون قطعه بچه ماهی در دو نوع سردابی و گرمابی در آبهای آزاد و مزارع پرورش ماهی خبر داد.

وی تصریح کرد: رها سازی بچه ماهی ها همه ساله به منظور تولید ماهی و همچنین فراهم کردن زمینه ورزش صید ماهی با قلاب انجام می شود که امسال اولین فاز اجرایی این طرح در دریاچه شورابیل انجام شد.

به گفته واعظی در حال حاضر انواع ماهی از جمله کپور به تعداد 100 هزار قطعه در دریاچه شورابیل اردبیل آزاد سازی شده است.

وی متذکر شد: علاقه مندان به صید ماهی می توانند در فصول صید با اخذ پروانه از اداره شیلات ضمن صید ماهی به سرگرمی مورد علاقه خود بپردازند.

