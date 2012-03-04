لاستیک هواپیما پس از نشستن در فرودگاه شهید بهشتی ترکید

علی قاسم‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص جزئیات ترکیدن لاستیک هواپیما در فرودگاه شهید بهشتی اصفهان افزود: حادثه ترکیدن چرخ عقب برای هواپیمای پرواز بغداد به اصفهان اتفاق افتاد.

وی ادامه داد: هواپیمای پرواز شماره 3401 ایران‌ایر امروز فرودگاه بغداد را به مقصد اصفهان ترک و با تأخیر دو ساعته ساعت ظهر امروز ساعت 12 و 15 به فرودگاه اصفهان رسید در حالی که این هواپیما در حال نشستن در باند فرودگاه شهید بهشتی اصفهان بود پس از نشستن در باند زمانی که به سمت پارکینگ حرکت می‌کرد یکی از لاستیک‌های آن دچار ترکیدگی شد.

قاسم‌زاده اظهار داشت: خوشبختانه تمامی مسافران این هواپیما به سلامت از فرودگاه خارج و هیچ آسیبی ندیدند.

مدیرکل فرودگاه شهید بهشتی استان اصفهان یادآور شد: پس از تعویض تایر برای پرواز بعدی این هواپیما به مقصد تهران آماده خواهد شد.