  1. استانها
  2. اصفهان
۱۴ اسفند ۱۳۹۰، ۲۰:۴۰

قاسم زاده به مهر خبر داد:

لاستیک هواپیما پس از نشستن در فرودگاه شهید بهشتی ترکید

لاستیک هواپیما پس از نشستن در فرودگاه شهید بهشتی ترکید

اصفهان - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرودگاه شهید بهشتی استان اصفهان گفت: یک هواپیما پس از نشستن در باند فرودگاه شهید بهشتی یکی از لاستیک‌هایش ترکید.

علی قاسم‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص جزئیات ترکیدن لاستیک هواپیما در فرودگاه شهید بهشتی اصفهان افزود: حادثه ترکیدن چرخ عقب برای  هواپیمای پرواز بغداد به اصفهان اتفاق افتاد.

وی ادامه داد: هواپیمای پرواز شماره 3401 ایران‌ایر امروز فرودگاه بغداد را به مقصد اصفهان ترک و با تأخیر دو ساعته ساعت ظهر امروز ساعت 12 و 15 به فرودگاه اصفهان رسید در حالی که این هواپیما در حال نشستن در باند فرودگاه شهید بهشتی اصفهان بود  پس از نشستن در باند زمانی که به سمت پارکینگ حرکت می‌کرد یکی از لاستیک‌های آن دچار ترکیدگی شد.

قاسم‌زاده اظهار داشت: خوشبختانه تمامی مسافران این هواپیما به سلامت از فرودگاه خارج و هیچ آسیبی ندیدند.

مدیرکل فرودگاه شهید بهشتی استان اصفهان یادآور شد: پس از تعویض تایر برای پرواز بعدی این هواپیما به مقصد تهران آماده خواهد شد.　

کد مطلب 1551675

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها