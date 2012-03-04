یک میلیون و 500 هزار نفر در تولید فرش اشتغال دارند

به گزارش خبرنگار مهر، اولین میزگرد تخصصی فرش دستباف در استان قزوین عصر یکشنبه با حضور محمد باقر آقاعلیخانی رئیس مرکز ملی فرش ایران، حسن جمشیدی ها سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت، تولیدکنندگان و صادرکندگان، انجمن های و تشکل های فرش دستباف استان های قزوین و قم در سالن کنفرانس سازمان صنعت، معدن و تجارت قزوین برگزار شد.



در این میز گرد تخصصی که به منظور بررسی مشکلات و شناسایی راهکارهای رونق فرش دستباف برگزار شد آقاعلیخانی گفت: در حال حاضر یک میلیون و 500 هزار نفر به صورت مستقیم در صنعت فرش کشور اشتغال دارند که توسعه آن می تواند به رونق اشتغال کشور و کاهش بیکاری کمک موثری کند.



20 میلیون تومان هزینه اشتغال زایی در فرش



وی افزود: در حالی که ایجاد هر شغل در بخش صنعت نیازمند 100 میلیون تومان اعتبار است در هنر صنعت فرش می توان با 20 میلیون تومان برای هر فرد شغل ایجاد کرد.



این مسئول بیان کرد: طراحی، مواد اولیه، تولید و بازاریابی از عمده مشکلات فرش دستباف در کشور است که با کمک انجمن ها و تشکل های غیر دولتی می توان نسبت به حل آنها اقدام کرد.



رئیس مرکز ملی فرش ایران اظهارداشت: وقتی درآمد بافنده فرش پائین است دیگر انگیزیه و رغبتی برای تولیدکننده باقی نمی ماند لذا دولت با اعمال سیستم های حمایتی تلاش می کند بخش یاز این مشکلات را حل کرده و انگیزه تولیدکننده را بالا ببرد.



بازاریابی/ تولید فرش با سلیقه مشتری



آقاعلیخانی تصریح کرد: اگر بتوانیم نیاز بازار را شناسایی و مطابق نیاز مشتری فرش خود را تولید کنیم نگران فروش نخواهیم بود و درآمد نیز افزایش خواهد یافت.



وی گفت: امروز در کنار رقبای جدی مانند چین، پاکستان،ترکیه و هند به دلیل بازاریابی درست، تولیدکنندگان افغانی نیز در حال گرفتن بازارهای اروپا هستند که اگر غفلت کنیم این بازار را از دست خواهیم داد.



این مسئول یادآورشد: صادرات فرش کشور تا سقف یک میلیارد دلار دور از دسترس نیست بلکه کاری شدنی است که با برنامه ریزی در سال آینده به آن دست خواهیم یافت.



فرش بروز نبوغ هنری افراد است



آقاعلیخانی یادآورشد: فرش موجب بروز نبوغ هنری افراد می شود و توسعه این هنر می تواند به رونق خلاقیت و ابتکار جوانان هنرمند نیز منجر شود.



وی گفت: در کشور ما افراد زیادی هستند که حتی سواد خواندن و نوشتن ندارند اما قادرند فرش های زیبایی را ببافند و خلق کنند و با دستان هنرمند خود هنرنمایی کنند لذا باید بتوانیم با حمایت از تولید کنندگان به رونق این هنر کمک کنیم.



رئیس مرکز ملی فرش ایران اظهارداشت: فرهنگ سازی از مهمترین کارهایی است که باید در زمینه فرش صورت گیرد تا نسل جدید نیز با این هنر آشنا شود و بتواند به آن افتخار کند.



وی افزود: تجار، فروشندگان و تولیدکنندگان در زمینه معرفی فرش دستباف زیاد همت نکرده اند و هنوز در این زمینه با مشکل مواجهیم و باید کارهای زیادی صورت گیرد.













