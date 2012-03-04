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۱۴ اسفند ۱۳۹۰، ۲۲:۱۴

توصیه های پلیس/

پدیده کیف قاپی در ایام پایان سال افزایش می یابد

پدیده کیف قاپی در ایام پایان سال افزایش می یابد

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی گلستان، کیف قاپی را یکی از انواع شیوه های سارقان در رسیدن به اهداف پلید خود عنوان کرد و گفت: متأسفانه وقوع این جرم به دلیل عدم توجه شهروندان به نکات ایمنی در ایام پایانی سال افزایش می یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ داوود سلطانی عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران، به منظور پیشگیری از کیف قاپی به شهروندان توصیه کرد هنگام خرید از جابجایی وجوه نقد زیاد خودداری کنند.

این مقام انتظامی به منظور پیشگیری از کیف قاپی به شهروندان خصوصاً بانوان توصیه کرد سعی کنند هنگام خرید، پول زیادی را با خود حمل نکنند.

سرهنگ سلطانی گفت: شهروندان باید توجه کنند که هنگام استفاده از تلفن همراه کیف خود را نزدیک بدن و یا در دستی که آزاد هست نگه دارند و بند کیف را دور گردن و به مچ خود نیندازند.

رئیس پلیس آگاهی از شهروندان خواست از رها کردن کیف در سبد خرید و دستگاهها و یا بر روی پیشخان اجتناب کرده و مراقب افراد غریبه ای که به صورت مشکوک به آنها نزدیک می شوند باشند.

وی در پایان با اشاره به اینکه شهروندان هنگام وقوع کیف قاپی بایستی آن را رها کرده تا ه بدنبال کیف کشیده نشوند از آنان خواست، با یادداشت و یا به ذهن سپردن شماره پلاک موتورسیکلت مراتب را سریعاً به مرکز فوریتهای پلیسی 110 گزارش کنند.

کد مطلب 1551680

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