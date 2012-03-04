دو هزار و 500 شغل در استان سمنان ایجاد شده است

به گزارش خبرنگار مهر، نجفعلی انتظاری یکشنبه در دیدار پرسنل اداره کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان سمنان با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه سمنان به مناسبت چهاردهم اسفند سالروز تاسیس کمیته امداد امام خمینی با اشاره به اینکه یک هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد در سالجاری توانمند می شوند، افزود: جشن توانمند سازی این خانوارها اردیبهشت ماه سال 90 برگزار می شود.

وی اهداف کمیته امداد را در راستای توانمندسازی نیازمندان و محرومان تحت پوشش خود تشریح و تصریح کرد: طرح خودکفایی بسیار زیادی در قالب توانمند سازی خانوارهای تحت پوشش ارائه شده است که در این زمینه موفق شده ایم دو هزار و 500 شغل را در سالجاری ایجاد کنیم.

انتظاری با بیان اینکه کمیته امداد امام خمینی(ره) استان سمنان در سالجاری بیش از دو هزار و 400 شغل در سطح استان ایجاد کرده است، گفت: این میزان شغل معادل 96 درصد از تعهدات ما بوده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان سمنان یکی از مهمترین اهداف این کمیته را اشاعه فرهنگ انفاق و نیکوکاری و جمع آوری کمک های شرعی مردم از جمله زکات عنوان کرد و افزود: به همت خیران و کشاورزان و دامداران شاهد رشد خوبی در این زمینه و دیگر کمک های مردمی هستیم.