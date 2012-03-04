عقب ماندگی ساری با همدلی منتحبان مردم در مجلس رفع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی احمدی عصر یکشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر ساری در صحن شورا با قدردانی از حضور حماسی مردم در 12 اسفند اظهار داشت: مردم ولایتمدار ساری و میاندرود، همدوش سایر امت اسلامی، بار دیگر به آرمان های امام راحل و شهدای انقلاب اسامی و تاکید رهبری مبنی بر حضور گسترده لبیک گفته و حماسه آفریدند.

وی افزود: مردم شریف ساری با حضور 82 درصدی خود در پای صندوق های رای نشان دادند که همانند دوران جنگ تحمیلی یار و یاور نظام بوده و سیلی سختی بر چهره عبارآلود دشمنان داخل و خارج کشور با انگشتا آبی خود که یادگار دستان سرخ شهدای دیروز بوده، نواختند.

احمدی با اشاره به اینکه از همه نامزدهای مجلس نهم که نوعی ادای تکلیف کرده و زمینه حضور مردم را فراهم کردند قدردانی می شود، تصریح کرد: امید است این افراد با استعانت خداوند متعال در سنگری دیگر برای خدمت رسانی به مردم تلاش کنند.

وی در ادامه با تبریک به دو منتخب جدید مجلس نهم از حوزه انتخابیه ساری و میاندرود، خطاب به سید رمضان شجاعی و محمد دامادی گفت: وفاق و همدلی شما می تواند الگوی خوبی برای طرفدارانتان باشد و مهم ترین مسئله با هم بودن شما است که می تواند بسیاری از گره های کور توسعه استان را رفع کند.

این عضو شورای اسلامی شهر ساری با بیان اینکه شورای اسلامی شهر و شهرداری ساری نیازمند جمایت های همه جانبه منتخبان مردم در خانه ملت است، افزود: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جذب اعتبارات ملی و سرمایه گذاری در عرصه های مختلف به ویژه عمران شهری جدیت داشته باشند.

وی بیان داشت: همکاری منتخبان مردم ساری در خانه ملت جهت تسریع در پر.ژه هایی مختلفی نظیر بازگشایی کمربندی غربی از سه راه جویبار تا اتوبان قائم شهر، تکمیل پل کابلی داراب، تکمیل کمربندی شرقی شهر، انتقال پادگان ساری و تبدیل آن به فضای سبز شهری، احداث شهر بازی و مواردی از این قبیل موجب امتنان بسیار خواهد بود.

مردم ساری در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، مشارکت بیش از 82 درصدی داشتند.