حل مشکلات زیرساختی البرز نیازمند اعتبارات وِیژه است

به گزارش خبرنگارمهر، احمد افضلی عصر یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس اداره راه و شهرسازی ضمن اشاره به موقعیت کرج نسبت به سایر نقاط و شرایط خاص و جایگاه ویژه ای که به دلیل قرارگیری در جوار پایتخت و مهاجرت ها دارد، افزود: پس از ادغام وزارت راه و شهرسازی و از زمان تاسیس استان البرز تلاش های بی شائبه ای از سوی مهندس رضوی شکل گرفته است که تمامی آنها قابل تقدیر است اما به لحاظ شرایط خاص این استان و تردد از تهران به کرج و اتوبان مواصلاتی به این مسیر نیازمند توجه ویژه ای در این محور مواصلاتی استان البرز هستیم.

وی با اشاره به مشکلات اساسی و زیرساختی استان گفت: بخشی از مشکلات نیازمند اعتبارات ویژه است و بخشی نیز مشکلات قانونی است که خارج از حیطه اختیارات مهندس رضوی در زمان تصدی بر اداره راه و شهرسازی بوده است.

افضلی در اهمیت مسکن و شهرسازی گفت: پروژه های متعددی تا کنون به اتمام رسیده وپروژه های بیشمار دیگری نیز در مرحله اجرا است و که با شکل گیری اداره راه و شهرسازی استان البرز و همکاری این مجموعه به بهره برداری خواهد رسید.

معاون فنی عمرانی استانداری البرز با تقدیر از مدیرکل پیشین راه و شهرسازی استان البرز از ضیایی فر خواست تا در ادامه فعالیت های اداره راه و شهرسازی پروژه های در حال اجرا را به تمام برساند.