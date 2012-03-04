۱۴ اسفند ۱۳۹۰، ۲۱:۰۴

اردن هشدار داد؛

تبعات سنگین ماجراجویی علیه ایران / منطقه تحمل جنگ جدید را ندارد

نخست وزیر اردن ضمن هشدار درباره هر گونه ماجراجویی علیه ایران به سبب پایبندی به حقوق مشروع هسته ای خود بر ضرورت حل دیپلماتیک موضوع هسته ای کشورمان تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، عون الخصاونه در دیدار با اعضای یک هیئت پارلمانی ترکیه ای بیان کرد: هر اقدامی نظامی علیه ایران، تبعات سنگینی به دنبال خواهد داشت.

نخست وزیر اردن افزود: منطقه تحمل جنگ بیشتر را ندارد و مشکل مربوط به ایران باید از کانالهای دیپلماتیک و سیاسی حل و فصل شود، جنگ ضد ایران منطقه را چندین دهه به عقب خواهد برد.

وی با اشاره به موضوع فلسطین اعلام کرد: مشکل فلسطین باید از طریق گفتگو حل شود، اما شواهد و قرائن موجود در اسرائیل هر گونه خوش بینی به حل نهایی مشکل را از بین برده است.

کد مطلب 1551687

