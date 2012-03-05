به گزارش خبرگزاری مهر، درسگفتارهای ویلیام جیمز از مهمترین درسگفتارهای فلسفی دانشگاه هاروارد به شمار می‌رود که از سوی دانشکده فلسفه این دانشگاه برگزار می‌شود.



ند بلاک استاد دانشگاه نیویورک در سال جاری میلادی در دانشکده فلسفه دانشگاه هاروارد سخنرانی خود درباره آگاهی را ارائه خواهد کرد.

ند بلاک در این سخنرانی درصدد است تا نسبت میان آگاهی و توجه از یک سو و آگاهی و باورهای ادراکی را از سوی دیگر مورد بررسی قرار دهد.



ند بلاک استاد فلسفه، روانشناسی و علوم اعصاب در دانشگاه نیویورک است. او دانش آموخته دانشگاه هاروارد است و مدیر برنامه فلسفه در دانشگاه MIT نیز بوده است.



ویلیام جیمز فیلسوف امریکایی و بنیانگذار مکتب پراگماتیسم است. ویلیام جیمز منشأ حقیقت را در "سودمند بودن" یک امر می‌دانست. بر اساس آرای جیمز و فلسفه پراگماتیستی او حقیقت به چیزی اطلاق می‌شود که "سودمند" و یا "عملی" باشد. بر این اساس چیزی که "سودمند" نیست نمی‌تواند "حقیقت" باشد.