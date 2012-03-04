اسامی 50 کاندیدای شهر تهران که به دور دوم راه یافته اند

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس ستاد انتخابات کشور در نشست خبری با خبرنگاران اسامی 55 نفر از کاندیداهای نمایندگی از شهر تهران را که به جز 5 نفر اول سایر آنها احتمالا به دور دوم رقابت انتخباتی مجلس نهم راه یافته اند اعلام کرد که اسامی آنها به این شرح است:

1- غلامعلی حداد عادل 1.096.744 رای

2- سیدعلیرضا مرندی 692.617 رای

3- سیدمحمد حسن ابوترابی فرد 677.720 رای

4- مرتضی آقاتهرانی 676.142رای

5- سید مسعود میرکاظمی 574.049 رای

6- بیژن نوباوه وطن 470.212

7- احمد توکلی 468.302

8- اسماعیل کوثری 454.427

9- علی مطهری 434.301

10- روح الله حسینیان 423.017

11- علی اصغر زارعی 405.287

12- حسین مظفر 389.870

13- علیرضا زاکانی 389.598

14- زهره طبیب زاده نوری 386.344

15- محمد سلیمانی 380.929

16- غلامرضا مصباحی مقدم 379.409

17- سید مهدی هاشمی 368.403

18- سید محمود نبویان 361.337

19-مهدی کوچک زاده 358.232

20- حمید رسایی 344.687

21- مهرداد بذرپاش 343.837

22- الیاس نادران 339.419

23- مجتبی رحماندوست 330.456

24- لاله افتخاری 330.019

25- محمدرضا باهنر 325.085

26- حسین فدایی آشتیانی 322.984

27- پرویز سروری 317.094

28- فاطمه آلیا 311.814

29- فاطمه رهبر 309.577

30- حسین نجابت 298.705

31- زهره الهیان 281.280

32- قاسم روانبخش 279.848رای

33- محسن کازرونی 265.848

34- زهره سادات لاجوردی 262.443

35-محمد ناصر سقای بی ریا 260.854

36- الهام امین زاده 258.443

37-حسین طلا 252.251

38- اسدالله بادامچیان 249.880

39-علیرضا محجوب 248.700

40- حسن غفوری فرد 228.848رای

41- حسن حمید زاده 228.485

42- سهیلا جلودارزاده 221.350

43- محمد نبی رودکی 215.028

44- محمدنبی حبیبی 210.559رای

45- بتول نامجو 208.204

46-محمد حسین استاد آقا 204.123

47- فرهاد جوانمردی 195.309

48- محمد جمال خلیلیان اشکذری 176.392

49- علی‌اصغر خانی 175.770

50- محمد اسماعیل کفایتی 172.015

51- علیرضا صفارزاده 167.861

52- جواد محمدی 166.554

53- حمیدرضا کاتوزیان 160.639

54- علی خطیبی شریفیه 155.810

55- ابراهیم انصاریان 154.665