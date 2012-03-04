۱۴ اسفند ۱۳۹۰، ۲۱:۱۶

مرتضوی اعلام کرد؛

اسامی 50 کاندیدای شهر تهران که به دور دوم راه یافته اند

رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور در نشست خبری اسامی 50 کاندیدای نمایندگی از شهر تهران را که به دور دوم راه یافته اند اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر،  رئیس ستاد انتخابات کشور در نشست خبری با خبرنگاران اسامی 55 نفر از کاندیداهای نمایندگی از شهر تهران را که به جز 5 نفر اول سایر آنها احتمالا به دور دوم رقابت انتخباتی مجلس نهم راه یافته اند اعلام کرد که اسامی آنها به این شرح است: 

1- غلامعلی حداد عادل 1.096.744 رای
2- سیدعلیرضا مرندی  692.617 رای
3- سیدمحمد حسن ابوترابی فرد  677.720 رای
4- مرتضی آقاتهرانی 676.142رای
5- سید مسعود میرکاظمی 574.049 رای
6- بیژن نوباوه وطن 470.212
7- احمد توکلی 468.302
8- اسماعیل کوثری 454.427
9- علی مطهری 434.301
10- روح الله حسینیان 423.017
11- علی اصغر زارعی 405.287
12- حسین مظفر  389.870
13- علیرضا زاکانی 389.598
14- زهره طبیب زاده نوری 386.344
15- محمد سلیمانی  380.929
16- غلامرضا مصباحی مقدم  379.409
17- سید مهدی هاشمی 368.403
18- سید محمود نبویان 361.337
19-مهدی کوچک زاده  358.232
20- حمید رسایی 344.687
21- مهرداد بذرپاش 343.837
22- الیاس نادران 339.419
23- مجتبی رحماندوست 330.456
24- لاله افتخاری  330.019
25- محمدرضا باهنر 325.085
26-  حسین فدایی آشتیانی 322.984
27- پرویز سروری  317.094
28- فاطمه آلیا  311.814
29- فاطمه رهبر 309.577
30- حسین نجابت 298.705
31- زهره الهیان 281.280
32- قاسم روانبخش 279.848رای
33- محسن کازرونی 265.848
34- زهره سادات لاجوردی 262.443
35-محمد ناصر سقای بی ریا 260.854
36- الهام امین زاده 258.443
37-حسین طلا  252.251
38- اسدالله بادامچیان 249.880
39-علیرضا محجوب 248.700
40- حسن غفوری فرد 228.848رای
41- حسن حمید زاده 228.485
42- سهیلا جلودارزاده 221.350
43- محمد نبی رودکی 215.028
44- محمدنبی حبیبی 210.559رای
45- بتول نامجو 208.204
46-محمد حسین استاد آقا 204.123
47- فرهاد جوانمردی 195.309
48-  محمد جمال خلیلیان اشکذری 176.392
49- علی‌اصغر خانی  175.770
50- محمد اسماعیل کفایتی 172.015
51-  علیرضا صفارزاده 167.861
52- جواد محمدی 166.554
53-  حمیدرضا کاتوزیان 160.639
54- علی خطیبی شریفیه  155.810
55-  ابراهیم انصاریان 154.665
