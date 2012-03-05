ممنوعیت فروش اجناس چینی در نمایشگاههای بهاره

بزرگمهر صادقی نیچکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه گشتهای تعزیراتی تمامی نمایشگاههای بهاره تهران را تحت کنترل نظارتی دارند گفت: در 20 روز فعالیت نمایشگاههای بهاره 47 پرونده تعزیراتی تشکیل شده و متخلفان 2.5 میلیون تومان جریمه شدند که بیشترین تخلفات گران فروشی، عدم درج قیمت و عدم صدور فاکتور بوده است.

وی افزود: همچنین در نمایشگاه بهاره پارک ارم شاهد عرضه کالاهای چینی بودیم که فروشندگان به پرداخت دو میلیون تومان در حق دولت جریمه شدند.

تعطیلی یک غرفه گران فروش در بوستان ولایت



معاون حقوقی تعزیرات تهران گفت: در نمایشگاه بهاره بوستان ولایت هم تخلفاتی توسط گشتهای تعزیرات مشاهده شد که در یک مورد غرفه ای به دلیل گران فروشی و عدم توجه به اخطاریه ها تعطیل شد.

تعطیلی 3 رستوران بزرگ تهران

صادقی نیچکوهی از تعطیلی سه رستوران بزرگ تهران خبر داد و افزود: پرونده این رستورانها به دلیل گران فروشی و عدم توجه به اخطاریه ها در مرحله تجدید نظر بوده و هم اکنون با نصب پارچه نوشته تعطیل است.

اعلام آمادگی تعزیرات برای برخورد با خودروسازان



این مقام مسئول در تعزیرات حکومتی تهران با انتقاد از گران شدن خودروهای داخلی گفت: تعزیرات تهران طی نامه ای به سازمان حمایت از مصرف کنندگان گزارشات گران فروشی خودروسازها را ارائه کرده و درخواست رسیدگی توسط کارشناسان را داده است و همچنین اعلام کرده آمادگی برخورد با گران فروشان را دارد.