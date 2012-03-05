حفظ منابع طبیعی زمینه ساز توسعه پایدار است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسن میرعماد در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه سمنان ضمن ارائه گزارشی از فعالیتها و اقدامات این اداره کل در سالجاری حفظ منابع طبیعی را زمینه ساز توسعه پایدار در کشور ذکر کرد و افزود: فرهنگ ایرانی غنای لازم و مفیدی در توسعه جنگل و درختکاری دارد.

وی با بیان اینکه، بخش مهمی از سفارشات اسلام در زمینه حفظ نعمت خدادادی به ویژه منابع طبیعی ذکر کرد و اظهار داشت: توصیه‌های دینی، ما را ملزم به حفظ منابع طبیعی می‌کند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان، افزایش آگاهی های عمومی جامعه در خصوص نقش، اهمیت منابع طبیعی، حفظ و حراست از این منابع را ضروری دانست و گفت: منابع طبیعی نه تنها به مردم زمان بلکه به آیندگان تعلق دارد.

میر عماد با اشاره به برنامه های در دست اجرا در هفته منابع طبیعی ذکر کرد: اجرای 40 برنامه و نیز افتتاح 12 پروژه منابع طبیعی از جمله برنامه های این اداره کل در سالجاری و با هزینه 11 میلیارد و 720 میلیون ریال بوده است.

هفته منابع طبیعی از پانزدهم تا بیست و یکم اسفندماه با شعار "منابع طبیعی - پشتوانه جهاد اقتصادی" می باشد.