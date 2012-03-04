گردنه "الماس" در محور خلخال – اسالم بازگشایی شد

محمد کریم هدایتی دقایقی پیش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارشهای پیش بینی شده در دو روز اخیر گفت: مسدود شدن راههای روستایی و گردنه های جنوبی استان به دلیل بارشهای صورت گرفته با آماده باش کامل راهداران حل شده و هم اکنون گردنه الماس و راه ارتباطی 28 روستا بازگشایی شده است.

وی با بیان اینکه در بارشهای اخیر راه 33 روستا در این استان مسدود شده بود، تصریح کرد: هم اکنون راهداران در تلاشند راه پنج روستای باقی مانده را نیز بازگشایی کنند.

هدایتی با اشاره به احتمال بروز کولاک در جاده های این استان بویژه در مناطق جنوبی و مرکزی و گردنه الماس متذکر شد: در حال حاضر سطح جاده در این محورها لفزنده و با کولاک همراه است.

وی تردد در محور خلخال – اسالم را نیازمند استفاده از زنجیر چرخ و تجهیزات کامل ایمنی دانست و با اشاره به تردد عادی در محور اردبیل - آستارا افزود: محورهای اردبیل – نیر و اردبیل – آستارا خیس و لغزنده و رعایت احتیاط از سوی رانندگان لازم و ضروری است.

ورود سامانه بارش زا با منشا دریای مدیترانه

همچنین به گفته رئیس اداره تحقیقات و پژوهش هواشناسی استان اردبیل سامانه بارش جدیدی با منشا دریای مدیترانه وارد استان شده که تا روز دوشنبه بارشهای پراکنده ای را موجب خواهد شد.

علی دولتی مهر در گفتگو با مهر تصریح کرد: بارش برف در شهرستانهای خلخال، نیر و سرعین از دو روز قبل آغاز شده و به دلیل ورود سامانه جدید تا روز دوشنبه ادامه خواهد داشت.

وی متذکر شد: این سامانه منجر به افت دمای استان از پنج تا هفت درجه شده و به زودی بارشهای کوتاهی را در قسمتهای مختلف استان سبب می شود.

رئیس اداره تحقیقات و پژوهش هواشناسی استان یادآور شد: روز دوشنبه به تدریج از شدت ناپایداریها کاسته خواهد شد و جو پایداری در این استان حاکم می شود.

