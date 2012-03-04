نخست وزیر مالزی از مردم عذرخواهی کرد/ قدرت اصلی از آن مردم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی مالزی (برناما)، "نجیب رزاق" که در جمع اعضای آمنو سخنرانی می کرد ، ابراز امیدواری کرد که حزب حاکم بتواند با اصلاح اشتباهات خود و خدمت رسانی به مردم نتایج بهتری را در انتخابات آتی کسب کند.

وی که رئیس حزب حاکم نیز می باشد ، با بیان اینکه حزب حاکم و ائتلاف باریسان ناسیونال باید از اشتباهات گذشته خود درس بگیرند ، افزود: باید با دوری از تکبر این حقیقت را بپذیریم که در یک دموکراسی پارلمانی قدرت اصلی از آن مردم است.

در دوازدهمین انتخابات سراسری پارلمان مالزی که در ماه مارس 2008 برگزار شد، ائتلاف "باریسان ناسیونال" (جبهه ملی) که متشکل از سه حزب شاخص نماینده اقوام مالایی، چینی و هندی مالزی و گروهی از احزاب کوچکتر است برای اولین بار در طی40 سال گذشته، کمتر از دو سوم آراء رأی دهندگان را به خود اختصاص داد.

