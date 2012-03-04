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۱۴ اسفند ۱۳۹۰، ۲۲:۱۷

مردم:

میزان مشارکت مردم کردکوی در انتخابات 12 درصد افزایش یافت

میزان مشارکت مردم کردکوی در انتخابات 12 درصد افزایش یافت

کردکوی - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز حوزه انتخابیه کردکوی،بندرگز،ترکمن،گمیشان گفت: میزان مشارکت مردم کردکوی در نهمین دوره انتخابات مجلس 12 درصد نسبت به دوره قبلی افزایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر ، رمضانعلی الیاسی عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: 78درصد واجدان شرایط شهرستان کردکوی در انتخابات شرکت کردند .

وی از مردم ش  کردکوی به جهت حضور گسترده در پای صندوقهای رای تشکر وقدردانی کرد و گفت: حضور گسترده مردم در پای صندوقهای رأی حماسه جاویدان دیگر در تاریخ شکوهمند انقلاب اسلامی ایران خلق کرده  و برگ زرینی برافتخارات مملکت اسلامی افزود.
 
وی عنوان کرد: مردم فهیم کردکوی با حضور حماسی 78 درصدی خود 12 درصد افزایش  مشارکت نسبت به دوره گذشته مجلس را رقم زدند.
 
الیاسی بیان داشت: همت بلند و عزم راسخ ملت بصیر و ولایتمدار را ارج می نهیم و به شکرانه این نعمت ، تمام توان خود را در خدمتگزاری صادقانه  و خالصانه به کارخواهیم گرفت تا توانسته باشیم ذره ای از محبت های مردم به نظام مقدس اسلامی و امام  و مقتدای خود را پاسخ داده باشیم.
 
به گزارش مهر، در حوزه کردکوی، گمیشان، بندرگز و ترکمن از کل آرای 147 هزار و 283 رای، محمد جواد نظری مهر با 38 هزار و 924 رای به خانه ملت راه یافت.
کد مطلب 1551696

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