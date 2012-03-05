تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه پانزدهم اسفندماه سال 1390 هجری شمسی، مصادف است با دوازدهم ربیع الثانی سال 1433 هجری قمری و پنجم مارس سال 2012 میلادی.

- مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال ایران در حالی از ساعت 9:30 دقیقه امروز در محل سالن کمپ تیم های ملی برگزار می‌شود که علی کفاشیان، عزیز محمدی و محمدحسین قریب برای ریاست این فدراسیون با یکدیگر رقابت می‌پردازند.

- مسابقات والیبال نشسته قهرمانی بین قاره‌ای امروز هم در شهر قاهره مصر پیگیری می‌شود که تیم ذوب‌آهن اصفهان نماینده ایران در این رقابت‌ها در سومین دیدار به مصاف تیم آلمان می‌رود.

- مرحله نیمه‌نهایی مسابقات بسکتبال باشگاه‎های غرب آسیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

* مهرام تهران - ذوب‌آهن اصفهان

* شانویل لبنان - الریاضی لبنان

- هفته بیست و ششم مسابقات فوتبال لالیگا اسپانیا امشب با دیدار لوانته با رئال بتیس آغاز می‌شود.