به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری APA اتریش، "الکساندر لوکاشنکو" طی اظهاراتی به اقدام اخیر اتحادیه اروپا در اعمال تحریمهای جدید علیه بلاروس واکنش نشان داد.

وی با بیان اینکه اعضای اتحادیه اروپا به دنبال تضعیف بلاروس و از بین بردن ثبات این کشور هستند آنها را تهدید به "واکنش شدید" برای مقابله با این تحریمها کرد.

لوکاشنکو در بخش دیگری از سخنانش و در واکنش به اظهارات اخیر "گیدو وستروله" وزیر امور خارجه آلمان که وی را "آخرین دیکتاتور اروپا" نامیده است، گفت : به نظر من دیکتاتور بودن بهتر از همجنس گرا بودن است.

رئیس جمهوری بلاروس پیش از این نیز تمایلات جنسی وستروله را "غیرعادی" خوانده و همجنس گرایی وی را به باد انتقاد گرفته است.

گفتنی است پس از آنکه اروپایی ها به بهانه نقض حقوق بشر در بلاروس تحریمهایی را علیه مقامات این کشور به تصویب رساندند، مینسک تمام سفرای اتحادیه اروپا را اخراج کرد.