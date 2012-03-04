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۱۴ اسفند ۱۳۹۰، ۲۱:۲۰

مرتضوی:

آراء مشترک میان دو اسماعیل کوثری توزیع شد

آراء مشترک میان دو اسماعیل کوثری توزیع شد

رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور با اعلام اینکه نتایج کامل آراء انتخابات مجلس نهم احتمالا در ساعات 24 یا اولین ساعات صبح فردا اعلام می‌شود درباره مشکل پیش آمده برای آراء اسماعیل کوثری، گفت: آراء مشترک میان دو اسماعیل کوثری توزیع شد.

به گزارش خبرنگار مهر سید صولت مرتضوی رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور امشب در نشست خبری با خبرنگاران مستقر در وزارت کشور با تاکید بر اینکه شمارش آراء ماخوذه از صندوق های کل کشور به پایان رسیده است گفت: تجمیع و صورتجلسه آرای ماخوذه باقی مانده که امیدوارم تا آخرین بخش خبری صدا و سیما که احتمالا ساعت 24 خواهد بود نتیجه نهایی اعلام بشود و اگر این فرایند طول کشید فردا در اولین ساعات اعلام خواهد شد.

وی در خصوص تشابه اسمی اسماعیل کوثری و یکی دیگر از کاندیداهای شهر تهران گفت: بنا بر قانون ، آرای متعلق به هر دو کاندید  که با کد بوده متعلق به هر کدام از آنها و آرای بدون کد میان آنها توزیع می شود که این فرایند هم اکنون انجام شده است.

کد مطلب 1551703

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