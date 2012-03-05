اثرات روانی مصرف شیشه در معتادان/ قتل بر اثر توهم و سوءظن

دکتر محمدرضا قدیرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ماده مخدر شیشه یک ماده محرک و از خانواده آمفتامین هاست و علاوه بر اینکه اعتیاد آور است به شدت فرد مصرف کننده را دچار وابستگی فکری و روانی می کند. این ماده مخدر تاثیر مستیقیمی بر روی سیستم عصبی فرد دارد. شیشه به چهار صورت کشیدنی، استفاده از طریق بینی، خوردنی یا تزریق مصرف می شود

وی افزود: متاسفانه مصرف شیشه در وهله اول با تجربه های بسیار لذت بخشی همراه است، به صورتی که شخص اعتقاد پیدا می کند که می تواند کنترل شده مواد را مصرف کند و از تجربه های لذت بخش آن بهره مند شود.این ماده مخدر باعث افزایش سطح هوشیاری می شود و در جوانان با افزایش ساعت بیداری ، افزایش تحرک و کاهش اشتها همراه است. ممکن است برخی از افراد برای لاغری از آن استفاده کنند که این موضوع بیشتر در آرایشگاه های زنانه دیده شده است.

این کارشناس ادامه داد: فرد پس از مصرف دچار قلیان شدید و زودگذر احساسات شده و در مواقعی با نوعی تجربه حالت معنوی همراه است که این موضوع باعث شده در عرفان های کاذب از آن استفاده شود.

دکتر قدیرزاده خاطرنشان کرد: هورمون " دوپامین" در بخشی از مغز وجود دارد که کنترل کننده احساس لذت است. فرد پس از مصرف شیشه احساس لذت وصف ناشدنی دارد که در مصرف های بعدی این احساس کمتر می شود . با تخلیه کامل دوپامین فرد احساس لذت را از دست می دهد. به همین خاطر فرد معتاد پس از مصرف طولانی دچار حالت افسردگی و عدم کنترل احساس لذت در زندگی می شود.

کارشناس اعتیاد سازمان پزشکی قانونی افزود:مصرف این ماده مخدر در فاز سرخوشی باعث افزایش هوشیاری و انرژی ، کاهش نیاز به خواب ، افزایش میل جنسی و تمرکز می شود. با ادامه مصرف فرد دچار فشار خون، زخم های بدن، تحلیل رفتن بافت ، لاغری ، خرابی دندان و لثه و آسیب به قلب می شود.

دکتر قدیرزاده ذر ادامه گفت: در ادامه مصرف، اثرات روانی شامل احساس اجبار شدید به مصرف، افت کارکرد ، رفتار تکانه ای و ناگهانی ، رفتار اجباری و تکراری ، پرخاشگری و بی قراری ، نوسانات عاطفی و خلقی، بد بینی شدید به خصوص به خانواده، توهم و هذیان و گوشه گیری در فرد بروز می کند.

وی تاکید کرد، مصرف این ماده مخدر و اثرات آن باعث وقوع قتل به خاطر سوء ظن و توهم ، رفتارهای خشن و درگیری از سوی فرد معتاد می شود. همچنین مصرف شیشه باعث افزایش میل جنسی و در پی آن وقوع تجاوز به عنف می شود.

