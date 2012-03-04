اخبار کوتاه از ورزش استان قم

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم داوری دیدار تیم‌های فوتسال صبای قم و شهید منصوری قرچک در هفته دوازدهم دور برگشت مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور مشخص شدند.



بر اساس اعلام برنامه کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال در حالی که دیدار تیم‌های فوتسال صبای قم و شهید منصوری قرچک از هفته دوازدهم از دور برگشت مسابقات لیگ برتر باشگاه های کشور امروز در شهر قرچک برگزار می شود، این مسابقه را محمود نصیرلو به عنوان داور اول، پژمان رضایی به عنوان داور دوم، حسین شاهی به عنوان داور سوم و علی جان بکلو به عنوان داور وقت نگهدار قضاوت خواهند کرد، ضمن اینکه مصطفی حاج محمد ناظر این مسابقه خواهد بود.



دیدارهای هفته دوازدهم از دور برگشت سیزدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور امروز در حالی برگزار می شود و صبای قم از ساعت 16 این روز در سالن شهدای هفتم تیر قرچک به مصاف تیم منصوری می‌رود.



اعلام برنامه بازی های صبای قم در لیگ برتر فوتبال امید



برنامه دیدارهای آتی تیم فوتبال امید صبای قم در مسابقات لیگ برتر فوتبال رده سنی امید باشگاه های کشور مشخص شد.



از سوی سازمان لیگ آزادگان متولی برگزاری رقابت های لیگ برتر فوتبال رده سنی امید باشگاه های کشور، برنامه مسابقات لیگ برتر امید از هفته نوزدهم تا بیست و دوم اعلام شد که صبای قم در دیدارهای حساسی با حریفان خود مسابقه می دهد.



بر این اساس امروز یکشنبه چهاردهم اسفند ماه تیم فوتبال امید صبای قم در دیداری خانگی پذیرای تیم فوتبال امید ماشین سازی تبریز خواهد بود، ضمن اینکه در هفته بیست و یکم رقابت ها تیم امید صبای قم روز شنبه بیستم اسفند ماه در شیراز میهمان تیم برق شیراز خواهد بود.



در جدول رده بندی مسابقات لیگ برتر فوتبال امید باشگاه‌های کشور در حالی که هم اکنون تیم فوتبال امید فولاد مبارکه سپاهان اصفهان در صدر جدول رده بندی ایستاده است، تیم فوتبال امید صبای قم با کسب 19 امتیاز در مکان نهم جای دارد.



حضور نماینده ارم کیش قم در قرعه کشی لیگ دسته اول فوتسال



نماینده ارم کیش قم هفته آینده در مراسم قرعه کشی رقابت‌های فصل جدید لیگ برتر فوتبال رده سنی امید باشگاه‌های کشور حضور می یابد.



این در حالی است که مراسم قرعه کشی رقابت های فصل جدید مسابقات لیگ دسته اول امید فوتسال باشگاه های کشور روز دوشنبه بیست و دوم اسفندماه در محل روابط عمومی فدراسیون برگزار می‌شود تا ارم کیش و سایر مدعیان حریفان خود را بشناسند.



پنجمین دوره رقابت های لیگ دسته اول فوتسال باشگاههای کشور در حالی اردیبهشت ماه 91 برگزار می‌شود که مراسم قرعه کشی تیم ها روز بیست و دوم اسفندماه راس ساعت 10:00 با حضور سرپرستان تیم ها در محل روابط عمومی فدراسیون فوتبال برگزار می شود در حالی که تیم های شرکت کننده که یکی از آنها ارم کیش قم خواهد بود در سه گروه شش تیمی با هم به رقابت می پردازند.

