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۱۴ اسفند ۱۳۹۰، ۲۲:۱۹

همایش شکرانه وحدت در گنبدکاووس برگزار شد

همایش شکرانه وحدت در گنبدکاووس برگزار شد

گنبدکاووس – خبرگزاری مهر: همایش شکرانه وحدت و حضور حداکثری در انتخابات با حضور قشرهای مختلف مردم و مسئولان در گنبدکاووس برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه اهل سنت گنبدکاووس شامگاه یکشنبه در این مراسم گفت: به شکرانه وحدت و برادری بین مردم این همایش برگزار شد.

آخوند عبدالباسط نوریزاد از حضور حماسی و پرشکوه مردم در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی قدردانی کرد و اظهار داشت: مردم باعث عزت و افتخار ایران اسلامی شدند.

وی عنوان کرد: بین کاندیدا رقابت خوبی وجود داشت و این امر به گرم شدن تنور انتخابات کمک کرد.

وی اظهار داشت: به رای مردم احترام می گذاریم و با تمام وجود از نماینده منتخب حمایت خواهیم کرد.

سلیمان عباسی نماینده منخب مردم حوزه انتخابیه گنبدکاووس در انتخابات مجلس نهم نیز از حضور حماسی مردم در انتخابات قدردانی کرد.

در حوزه گنبدکاووس سلیمان عباسی با کسب 47 هزار و 402 رای از کل 153 هزار و 109 رای بهارستانی شد.

کد مطلب 1551706

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