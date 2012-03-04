۱۴ اسفند ۱۳۹۰، ۲۱:۳۹

وزیر اقتصاد اندونزی خبر داد:

کمک 2.7 میلیارد دلاری دولت به اقشار محروم در پی حذف یارانه سوخت

کوالالامپور- دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: وزیر هماهنگ کننده امور اقتصادی اندونزی از اختصاص کمک 2.7 میلیارد دلاری دولت این کشور به اقشار محروم پس از حذف یارانه سوخت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی اندونزی (آنتارا)، "حتا رادجاسا" افزود : این کمکها در بخشهای آموزش ، حمل و نقل و رفاه عمومی از طریق آژانسهای دولتی به مردمی که تحت تاثیر اجرای طرح حذف یارانه سوخت قرار می گیرند ، پرداخت می شود.

بر اساس این گزارش، دولت اندونزی از ماه آوریل سال جاری بهای سوخت یارانه ای در این کشور را از 4 هزار و 500 روپیه (0.49 دلار) به شش هزار روپیه (0.6 دلار ) افزایش خواهد داد.

دولت اندونزی سال گذشته حدود 18 میلیارد دلار برای پرداخت یارانه سوخت هزینه کرد .

دولت تصمیم حذف یارانه سوخت و کمک به اقشار کم درامد را پس از افزایش بهای نفت خام در بازارهای بین المللی اتخاذ کرده است.
 

