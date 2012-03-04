کمک 2.7 میلیارد دلاری دولت به اقشار محروم در پی حذف یارانه سوخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی اندونزی (آنتارا)، "حتا رادجاسا" افزود : این کمکها در بخشهای آموزش ، حمل و نقل و رفاه عمومی از طریق آژانسهای دولتی به مردمی که تحت تاثیر اجرای طرح حذف یارانه سوخت قرار می گیرند ، پرداخت می شود.

بر اساس این گزارش، دولت اندونزی از ماه آوریل سال جاری بهای سوخت یارانه ای در این کشور را از 4 هزار و 500 روپیه (0.49 دلار) به شش هزار روپیه (0.6 دلار ) افزایش خواهد داد.

دولت اندونزی سال گذشته حدود 18 میلیارد دلار برای پرداخت یارانه سوخت هزینه کرد .

دولت تصمیم حذف یارانه سوخت و کمک به اقشار کم درامد را پس از افزایش بهای نفت خام در بازارهای بین المللی اتخاذ کرده است.

