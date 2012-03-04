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۱۴ اسفند ۱۳۹۰، ۲۱:۴۴

استقبال روسها از پیروزی پوتین/ خیابانهای مسکو مملو از جمعیت شد

استقبال روسها از پیروزی پوتین/ خیابانهای مسکو مملو از جمعیت شد

با اعلام نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری روسیه هزاران نفر از هواداران "ولادیمیر پوتین" به خیابانهای مسکو آمده و به جشن و شادمانی پرداختند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، پس از پایان انتخابات ریاست جمهوری روسیه که امروز یکشنبه در این کشور برگزار شد، هواداران نخست وزیر به خیابانها آمده و به استقبال پیروزی وی رفتند.

بر اساس نظرسنجی های انجام شده بیش از 61 درصد رای دهندگان با انتخاب "ولادیمیر پوتین" وی را به عنوان رئیس جمهوری آینده خود برگزیده اند.
 
این در حالی است که اصلی ترین رقیب وی "گنادی زیوگانف" رهبر حزب کمونیست تنها موفق به کسب حدود 17 درصد آرا شده است. در رتبه بعدی نیز "میخائیل پروخوروف" میلیاردر روسی با 10 درصد آرا قرار گرفته است.
 
به این ترتیب پوتین برای سومین بار و دوره شش ساله آتی به عنوان رئیس جمهوری روسیه به کاخ کرملین می رود. انتظار می رود نتایج رسمی انتخابات ریاست جمهوری روسیه فردا از سوی نهاد برگزار کننده این انتخابات اعلام شود.
کد مطلب 1551709

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