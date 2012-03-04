یادواره شهید "عمران پستی" در اردبیل برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، منتخب اول مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی شامگاه یکشنبه در یادواره شهید عمران پستی این شهید را مجاهد عارف و دانشمند اردبیل دانست و عنوان کرد: شهید پستی در طول حضور خود در جبهه در کنار مبارزه به علم آموزی و آموختن علم می پرداخت.

حقیقت پور برگزاری یادواره های شهدا را ترویج آرمانهای شهدا دانست و تصریح کرد: برگزاری این نوع مراسم در محیط علمی و جایی که جوانان حضور دارد برای انتقال ارزشهای دفاع مقدس موثر است.

استاندار سابق اردبیل با بیان اینکه نعمت شهادت از نعمتهای بزرگ الهی است، عنوان کرد: تکریم شهدا سبب سرلوحه قراردادن آرمانها و اهدافشان در زندگی افراد جامعه می شود.

وی بیان ایثارگری و حماسه آفرینی شهدا را در جامعه ناکافی دانست و افزود: برگزاری یادواره‌ها فرصت مغتنمی است که گوشه ای از فداکاری‌های شهدا و ایثارگران به جامعه بازگو شود.

وی از دانشجویان خواست با مطالعه زندگینامه شهدا بویژه وصایای آنها دریچه ای جدید برای خود در راه کسب علوم و فضائل اخلاقی ایجاد کنند.

شهید عمران پستی در ۱۹ آذر ۱۳۳۸ در روستای هشتچین از توابع شهرستان خلخال به دنیا آمد با شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران مدتها در جبهه ها حضور یافت و در حالیکه فرماندهی گردان حبیب ابن مظاهر لشکر‌٢٧ محمد رسول الله(ص) را برعهده داشت، در نهم اسفند سال 1362 در جریان عملیات خیبر در منطقه طلائیه به شهادت رسید.



