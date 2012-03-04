بارش برف و کولاک شدید در کردستان/ اکثر جاده های بین شهری مسدود است

به گزارش خبرنگار مهر، موج جدید بارش برف در استان کردستان از روز پنج شنبه 11 اسفند ماه در بخش های جنوبی استان آغاز شد و هم اکنون سراسر این استان را فراگرفته است و به دلیل وزش باد و ایجاد کولاک مردم با مشکلات عدیده ای در زمینه رفت و آمد در جاده های بین شهری و حتی داخل شهرها شده است.

در حال حاضر بارش شدید برف در سنندج و سایر شهرستان های کردستان در حالی ادامه دارد که با توجه به وزش باد، کولاک های شدیدی نیز شکل گرفته است و به دلیل این شرایط مردم با مشکلات مختلفی مواجه شده اند و پیش بینی می شود که این وضعیت تا فردا نیز همچنان ادامه داشته باشد.

از ساعت 18 تاکنون بارش شدید برف در سنندج نیز آغاز شده است و بعد از حدود 30 دقیقه تردد در مرکز استان با مشکل مواجه شد و هم اکنون نیز بارش برف همچنان ادامه دارد و به همین دلیل نیز جلسه ستاد بحران در استانداری کردستان تشکیل شده است تا در خصوص وضعیت استان تصمیم گیری شود.

مدیر کل راه و ترابری استان کردستان در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: میزان بارش به حدی بوده است که از روز پنج شنبه بیش از 15 درصد از راه های روستایی مسدود شده است و پیش بینی می شود که با توجه به بارش بعد از ظهر باز هم بر این آمار افزوده شود.

عطاالله قادری یادآور شد: در حال حاضر تمام تیم های راهداری در جاده های استان فعالیت می کنند ولی به دلیل کولاک شدید روند بازگشایی مسیرها با کندی صورت می گیرد و به همین دلیل انتظار می رود که مردم از تردد در این مسیرها پرهیز کنند.

در همین حال وضعیت در شهرستان دیواندره بحرانی تر از سایر شهرستان های استان کردستان است و به همین دلیل نیز امروز با حضور معاون سیاسی و امنیتی استاندار جلسه ستاد بحران تشکیل شده است و وضعیت این شهرستان از نزدیک مورد بررسی قرار گرفت.

به دلایل شرایط خاص در شهرستان دیواندره امروز دو بالگرد از استان های همجوار به منطقه اعزام شد و در کنار آن از تجهیزات نیروهای نظامی و انتظامی نیز برای کمک رسانی و امداد به افراد در راه مانده استفاده شد.

روز گذشته نیز بیش از دو هزار مسافر در جاده سقز به سمت دیواندره به دلیل کولاک شدید گرفتار شدند که با مشارکت مردم و با تلاش تمامی دستگاه ها و سازمان های دولتی کمک رسانی به افراد صورت گرفت و هم اکنون نیز کارهای امدادرسانی به افراد در راه مانده ادامه دارد.

بر اساس اعلام مرکز مدیریت راه های استان کردستان هم اکنون اکثر قریب به اتفاق راه های اصلی این استان مسدود شده است و بدون استفاده از زنجیر چرخ هیچگونه رفت و آمدی ممکن نیست و راه اکثر روستاها نیز مسدود شده است.

بر اساس پیش بینی های صورت گرفته وضعیت بارش برف و شرایط نامناسب جوی تا روزهای پایانی هفته جاری ادامه دارد که به همین دلیل امکان بارش برف و احتمال وقوع کولاک وجود دارد.