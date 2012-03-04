۱۴ اسفند ۱۳۹۰، ۲۲:۱۱

عسگری:

87 درصد واجدان شرایط رای دادن بندرگز در انتخابات شرکت کردند

بندرگز - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان بندرگز از مشارکت بالای 87 درصد مردم شهرستان در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی خبر داد.

علیرضا عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این میزان مشارکت بالای مردم ، نشان از درک بالا و شعور و بلوغ سیاسی مردم شهرستان بندرگز دارد.
 
وی اظهار داشت: گفت : نماینده پیشین مردم غرب استان گلستان ، حائز اکثریت آراء در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی شد.

وی اظهار داشت: با اتمام شمارش آراء "محمد جواد نظری مهر" با کسب 38 هزار و924 رای بعنوان منتخب مردم شهرستانهای بندرگز، کردکوی ،ترکمن و گمیشان در دوره نهم مجلس شورای اسلامی شد.
 
عبدالجلال ایری، محمد قلی حاجی ایری، رحمت الله جلالی، عبدالله جهانشاهی نوکنده، غفارعلی عسگری، عبدالحکیم فیروزی، قربان دوردی قورلی زاده، مهدی ملکی و محمدجواد نظری مهر  9 نامزد این دوره بودند.

بندرگز در غرب گلستان واقع شده است.

