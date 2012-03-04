دلایل سانحه دریایی بندرعباس به زودی اعلام می شود/آمادگی بنادر برای نوروز

به گزارش خبرنگار مهر، سید عطا الله صدر یکشنبه شب در حاشیه بازدید از بندر مسافری شهید حقانی بندرعباس در جمع خبرنگاران با تاکید بر توسعه ناوگان حمل و نقل دریایی کشور، بیان داشت: در حال حاضر اقدامات مقدماتی همانند کنترل تردد و ایمن سازی شناورها، آماده سازی سایت، ارائه هشدارهای ایمنی، تهیه جلیقه نجات برای شناورها، استانداردسازی شناورها، تامین امکانات گشت هوایی و همچنین آماده سازی شناورهای ناجی برای مسافرتهای دریایی ایام نوروز در کشور انجام شده است.

وی ادامه داد: با توجه به بالا بودن تقاضای مسافرتهای دریایی کشور به خصوص در مسیر دریایی بندرعباس به جزیره قشم تعدادی شناور چارتر نیز برای ایام نوروز در نظر گرفته شده است.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به خارج شدن شناورهای مسافری غیر استاندارد از مسیرهای دریایی کشور، اظهار داشت: در حال حاضر شناورهای مسافری مدرن جایگزین شناورهای غیراستاندار شده اند که در آینده نزدیک این شناورها از حالت اجاره ای به حالت دائمی در خواهند آمد.

صدر در ادامه به حادثه غرق شدن یک اتوبوس دریایی در مسیر جزیره هرمز به بندرعباس اشاره کرد و افزود: پس از این حادثه تلخ که موجب مرگ 17 نفر از هموطنانمان شد، گروه بررسی سوانح سازمان بنادر و دریانوردی فعالیت خود را برای دست یابی به علل حادثه آغاز کرد و طبق بررسی های اولیه صورت گرفته ناخدای شناور به علت تخلف بازداشت شد و هنوز نیز در بازداشت به سر می برد.

وی عنوان کرد: معمولا مشخص شدن نتایج علل یک حادثه دریایی یک ماه به طول می انجامد و کمیته بررسی سوانح دریایی کشور هنوز به نتایج قطعی در خصوص دلایل رخ دادن حادثه دریایی در مسیر هرمز به بندرعباس نرسیده و در آینده نتیجه بررسی ها اعلام خواهد شد.