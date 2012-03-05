شهرداران جدید مناطق 3 و 4 تبریز معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نوین شهردار تبریز در این مراسم با اشاره به اقدامات انجام یافته در حوزه های مختلف شهرداری منطقه 3 تاکید کرد: خوشبختانه در سالهای اخیر اقدامات عمرانی مضاعفی در این منطقه انجام شده است.

وی اظهار داشت: انتقال پادگان شهر تبریز و اجرای بزرگترین پارک تبریز در محل فعلی این پادگان، جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز در نقاط حاشیه ای منطقه، انتقال نخاله گاه موجود در اتوبان شهیدکسایی، توجه به ادامه اجرای پارک عباس میرزا، توجه به مناطق کم برخوردار در محدوده این منطقه، احداث سرویسهای بهداشتی در محدوده خیابان 17 شهریور، از جمله پروژه های مهم عمرانی و زیربنایی است که باید در سال آینده توسط شهرداری منطقه 3 اجرایی شود.

نوین با اشاره به برنامه ریزیهای انجام شده برای اجرای پروژه های زیربنایی در سال 91 گفت: شهرداری تبریز در سال آینده نیز همانند سالهای قبل اجرا و بهره برداری پروژه های مهم فرهنگی، ورزشی و عمرانی را در دستور کار خود قرار داده است.

همچنین در مراسمی که به منظور معرفی شهردار جدید منطقه 4 تبریز برگزارشد، شهردار تبریز با اشاره به اهمیت شهرداری منطقه چهار از نظر وسعت و جمعیت و همچنین قدمت آن تصریح کرد: حجم کار در این منطقه قابل مقایسه با سایر مناطق نیست.

شهردار تبریز اقدامات انجام شده در سالهای اخیر از جمله مسیر گشایی های انجام شده ، رتبه اول در صدور پروانه ساختمانی، انجام کارهای فرهنگی و ورزشی را قابل تقدیر دانست و به ضرورت ادامه این طرحها تاکید کرد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه بایستی طرح میدان آذربایجان در سال آینده نهایی و تعیین تکلیف شود گفت: این میدان بعنوان بزرگترین میدان شهر بایستی هرچه سریعتر طرح آن مشخص و اجرایی شود.

نوین همچنین با اشاره به اهمیت پارک بزرگ به عنوان یکی از پروژه های مهم فضای سبز تبریز گفت: برای سال 91 اعتبار قابل توجهی برای این پروژه اختصاص یافته و این پروژه سال آینده تعیین تکلیف می شود.

شهردار تبریز همچنین بر ضرورت ادامه پروژه های مسیرگشایی ، رسیدگی به مبلمان شهری منطقه ، پرداخت مطالبات مردم و مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز تاکید کرد.