ستاد انتخابات منتخبان مردم در مشهد را اعلام کرد/ رقابت 4 کاندیدا در دور دوم

به گزارش خبرنگار مهر ستاد انتخابات وزارت کشور در اطلاعیه شماره 49 خود نتایج یک حوزه انتخابیه دیگر که تا ساعت 20و 45 امشب نتایج آنها اعلام گردیده به شرح زیر اعلام کرد:

در حوزه انتخابیه مشهد و کلات سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی با کسب 330.405 رای و سید هاشمی بنی هاشمی چهارم با کسب 244.635 رای و نصرالله پژمان فر با کسب 236.487 رای از مجموع 904.808 آرای صحیح ماخوذه حائز شرایط کسب اکثریت حداقل یک چهارم آراء شده و جواد کریمی قدوسی با کسب 218.963 رای و جواد آرین منش با کسب 184.340 رای و عفت شریعتی کوه بنانی با کسب 177.324 رای و محمد حسین حسین زاده بحرینی با کسب 158.756 رای به مرحله دوم انتخابات راه یافتند.

ستاد انتخابات وزارت کشور در ادامه اطلاعیه شماره 49 تاکید کرده است: با توجه به نتایج جدید اعلام شده و از مجموع 203 حوزه انتخابیه تعداد کل منتخبین که تا این ساعت موفق به کسب حداقل یک چهارم آراء حوزه انتخابیه در مرحله اول انتخابات گردیده اند به 218 نفر می رسد.