آزمایش دوپینگ از جودوکاران/ بانوان روی تاتامی انتخابی

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای انتخابی تیم ملی جودو در حالی صبح فردا در محل سالن جودوی آکادمی ملی المپیک برگزار می شود که با نظر مدیر تیم های ملی از جودوکاران تست دوپینگ گرفته خواهد شد.
طبق نظر آرش میراسماعیلی مدیر تیم های ملی جودو در جریان این رقابتها قات افسران ستاد ملی مبارزه با دوپینگ با حضوردرمحل برگزاری مسابقات حضور پیدا کرده و از جودوکاران تست خواهند گرفت.
از سوی دیگر قرار است تیم ملی بانوان نیز به مسابقات قهرمانی آسیا در ازبکستان اعزام شود. به همین دلیل رقابتهای انتخابی بانوان نیز همزمان با رقابتهای مردان در سالن شهید کبکانیان برگزار می شود.
در این رقابتها مدال آوران رقابتهای قهرمانی کشور که هفته گذشته در تهران برگزار شد حضور پیدا خواهند کرد. نفرات برتر رقابتهای قهرمانی کشور پس از برگزاری اردویی سه روزه فردا سه شنبه در سالن شهید کبکانیان به مصاف یکدیگر می روند تا از هر وزن 2 نفر به اردوی آمادگی راه پیدا کنند.
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